Ingezonden | De deurwaarder als postbode

Vandaag laten we Elisabeth Hollander aan het woord.

Afgelopen maandag was ik blij verrast, omdat eindelijk de drie aanslagen van de Inkomstenbelasting in de brievenbus lagen, waar ik al lang op zat te wachten. Op de enveloppe stond echter: Onmiddellijk openmaken. En tot mijn grote schrik bleek het een dwangbevel te zijn, in naam van de koning, van een deurwaarder.

Ofschoon ik deze drie aanslagen nooit heb ontvangen, beschikte ik nu wel over de betreffende aanslagnummers en ben ik spoorslags naar de MCB gereden om te betalen. Het bankpersoneel heeft me uitstekend geholpen en met een Speedy werd het hele bedrag naar de Belastingdienst overgemaakt, want een oud mens wil geen schulden. Zij wil rustig kunnen sterven.

Maar de fee voor de deurwaarder, 1 procent van het totale bedrag, te weten 328 gulden, alleen om die brief in de brievenbus te stoppen, leek me exorbitant hoog en die heb ik dan ook niet betaald.

Beste Belastingdienst, ik ontvang de aanslagen voortaan liever per post. De postbode doet het gratis.

Elisabeth Hollander,

Curaçao