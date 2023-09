FD | Veel kritiek van Kamer op noodlening voor Ennia

Vasco van den Boon | Financieel Dagblad

‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’ vroegen fractiewoordvoerders van links (GroenLinks/PvdA) tot rechts (BBB) zich woensdagavond af in de Tweede Kamer.

In het kort

Kamerleden zijn geschokt over de noodzaak voor Nederland om Ennia te redden.

Onder meer CDA en VVD dringen aan op beslagleggen bij de oud-eigenaar om de schade te verhalen.

Ondanks alle bedenkingen is het echter ‘onbestaanbaar’ dat Nederland de eilanden niet te hulp schiet.

Aanleiding voor hun ontzetting is het voorstel van het demissionaire kabinet om het gat bij de noodlijdende Caraïbische bank-verzekeraar Ennia te dichten met een noodlening van €600 mln aan Curaçao en Sint Maarten.

‘Het Ennia-schandaal’, zei D66-fractiewoordvoerder Jorien Wuite. CDA-woordvoerder Joba van den Berg was ‘verbijsterd’. Het is voor haar onbegrijpelijk dat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties niet wachtte met het lanceren van de steun tot na de aangekondigde uitspraak in hoger beroep tegen voormalig Ennia-eigenaar Hushang Ansary. Die heeft het bedrijf geplunderd en moet dat geld teruggeven, besliste het Gemeenschappelijk Hof van Justitie dinsdag in navolging van de rechtbank.

De bekendmaking dat Nederland voorlopig wil opdraaien voor het gat bij Ennia ‘wekt verkeerde verwachtingen aan de kant van Ansary’, waarschuwde het CDA. De christendemocraten vinden het onverstandig dat Nederland nu al in één keer het hele tekort bij de bank-verzekeraar aanvult. ‘Wij willen niet op deze manier geld lenen voor Ennia.’

Het CDA bepleit eerst beslag te leggen op de omgerekend dikke €100 mln die Ansary volgens het hof zeker moet terugbetalen, in afwachting van de beslissing door de rechters over de rest van de schade.

Greep in de kas

Ook VVD-fractiewoordvoerder Roelien Kamminga vroeg het kabinet waarom er ‘niet gefaseerd’ een reddingsactie mogelijk is. En ook zij benadrukte dat de autoriteiten beslag moeten leggen bij Ansary, om door hem weggesluisd Ennia-geld terug te halen. De VVD verlangt ‘aanvullende waarborgen’ in het financiële toezicht op de eilandstaten, om te voorkomen dat de fraude zich herhaalt. De voormalig eigenaar deed volgens de VVD ‘een greep in de kas’ ten koste van de belastingbetaler.

Ansary zadelt Nederland met een ‘duivels dilemma’ op, zegt de VVD. Ondanks alle bedenkingen is het ‘onbestaanbaar’ dat Nederland de eilanden niet te hulp schiet. ‘Als we niet helpen, draagt de bevolking de gevolgen, en niet de bestuurders.’

Berusting

Die berusting klonk uiteindelijk bij vrijwel alle fractiewoordvoerders. De herfinanciering door Nederland volgende maand, van de coronanoodleningen ter grootte van €1,1 mrd aan Aruba, Sint Maarten en Curaçao, moet volgens de Kamer in elk geval doorgaan. Want die landen zien geen mogelijkheid hun belofte na te komen om in oktober een eerdere noodlening van die omvang terug te betalen.

Staatssecretaris Van Huffelen benadrukte woensdagavond, in navolging van haar ambtenaren eerder op de dag tijdens een technische briefing voor Kamerleden, dat er eigenlijk geen alternatief is dan dat Nederland voor €1,7 mrd de portemonnee trekt. De steun is ‘op korte termijn nodig’, zei directeur koninkrijksrelaties Saskia de Reuver tegen de Kamerleden, omdat anders al ‘begin 2024 een korting van 80% dreigde op de pensioenen’ van Ennia. Een sociaal-economische ramp omdat het concern alleen al op Curaçao 80% van de pensioenen verzorgt.

Armoedegrens

De suggestie van CDA-fractiewoordvoerder Joba van den Berg om wel te korten op de Ennia-pensioenuitkeringen, maar dan met minder dan 80%, zodat Nederland minder steun zou hoeven te geven, is volgens de topambtenaar onbegaanbaar. ‘Bij een korting zakken de mensen onder de armoedegrens’, zei Van Huffelen. En zonder herfinanciering van de coronahulp kunnen de eilandstaten de ambtenarensalarissen niet betalen, stelde haar topambtenaar.

