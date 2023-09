FD | Hoe ‘de Ambassadeur’ een half miljard achterover drukte

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Al bijna een halve eeuw geleden was Hushang Ansary voor de keizerlijke regering van Iran ambassadeur in de Verenigde Staten. Niemand bevroedde een revolutie die de ayatollahs in Iran aan de macht zou brengen.

In het kort

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao oordeelt dat zakenman Hushang Ansary verzekeraar Ennia benadeelt.

Het hof schaarde zich dinsdag grotendeels achter het vonnis dat Ansary vele miljoenen moet terugbetalen.

Ansary’s verweer dat de bank-verzekeraar een ‘kleine supermarkt’ was, vegen rechters van tafel.

Vandaag is Ansary 97 jaar en al 44 jaar geen afgezant meer van een regering in Teheran. Maar alsof de tijd is blijven stilstaan en de sjah nog op zijn pauwentroon zetelt, laat Ansary zich nog steeds overal ‘de Ambassadeur’ noemen. Zo gebruikten bijvoorbeeld commissarissen en bestuurders van de grootste verzekeringsmaatschappij van de Nederlandse Caraïben, Ennia, voor Ansary steevast de Engelse aanspreektitel ‘Ambassador’.

Van dit soort details bulkt het vonnis waarmee de rechtbank van de Caraïbische eilandstaat Curaçao Ansary twee jaar geleden veroordeelde tot terugbetaling aan Ennia van 1.007.434.964 Antilliaanse guldens. Omgerekend is dat een dikke €522 mln, los van de rente die Ansary ook daarover moet vergoeden.

Dit enorme bedrag onttrok de Ambassadeur volgens de rechters met vier medeplichtigen ‘onrechtmatig’ aan de pensioen- en verzekeringsreserves van Ennia toen hij daar in de jaren 2009-2016 de baas was.

De rechtszaak tegen Ansary was aangespannen door de nieuwe leiding van het noodlijdende Ennia. Dat concern staat inmiddels onder curatele van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Ook hof veroordeelt Ansary

Ansary is een rijk man. Maar hij heeft na het vonnis nog geen cent terugbetaald. Integendeel. Ansary is in beroep gegaan. Tevergeefs, zo blijkt dinsdag. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao schaart zich, drie maanden later dan de bedoeling was, in een soort van tussenvonnis in grote lijnen achter de eerdere beslissing van de rechtbank dat Ansary een flink bedrag moet terugbetalen aan Ennia. Om te beginnen omgerekend €134 mln, en voor de overige bedragen die Ennia van Ansary terug claimt, beveelt het hof nader onderzoek.

De kans dat Ansary en zijn kompanen snel over de brug komen, is klein. Zo klein dat de Tweede Kamer woensdag een voorstel van het Nederlandse demissionaire kabinet moet bespreken om Ennia met een noodlening van €600 mln overeind te houden. Het kabinet acht die steun noodzakelijk. 80% van de pensioengerechtigden van Curaçao en 50% van de verzekerden van die eilandstaat en van Sint Maarten, Aruba en Bonaire, zijn bij Ennia aangesloten.

Ennia gebruikt als supermarkt

De ‘Ambassadeur’ kon zo’n groot gat in Ennia slaan, omdat hij de bank-verzekeraar beschouwde als een gewone onderneming. Ansary hield rechters voor dat hij geen verschil ziet met het bezit van ‘een kleine supermarkt’.

Ansary behandelde Ennia alsof het zijn zelfbedieningswinkel was, waar hij naar believen spullen uit de schappen in zijn karretje kon laden, zonder bij de kassa af te rekenen. In de woorden van de rechtbank eerder: ‘Ansary heeft geld van Ennia c.s. gebruikt alsof het (rechtstreeks) zijn eigen geld was, alsof Ennia inderdaad een supermarkt (in de vorm van een eenmanszaak) betrof.’

Buitenissige betalingen

Zoals de omgerekend €10 mln aan donaties die Ansary door Ennia liet overmaken aan Amerikaanse doelen. ‘Buitenissige betalingen vanuit Ennia’ die volgens de rechter niets met Ennia of de Caraïbische verzekeringsmarkt van doen hadden. ‘Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de donatie van miljoenen aan het Peace Institute (in de Verenigde Staten, red.), waarna de vredesduif op het dak van het instituut de “Ansary peace dove” werd genoemd’.

Ook de donaties door Ennia aan de Ansary Foundation in de VS van Hushang Ansary persoonlijk en de miljoenenschenkingen door Ennia aan de Amerikaanse president George W. Bush classificeren de rechters als ‘buitensporig’. Datzelfde geldt voor de miljoenen die Ennia betaalde aan persoonlijk adviseurs van Ennia-eigenaar Ansary, zoals de fiscalisten van PwC in de Amerikaanse stad Houston voor hun advisering van Ansary’s bedrijf Parman, of aan betalingen door Ennia aan de advocaat die alleen voor Ansary werkte en niet voor Ennia.

Tegenstrijdige belangen

‘Ook voor deze betalingen geldt dat geen redelijk denkend bestuurder — onder dezelfde omstandigheden — betalingen zou hebben verricht voor werkzaamheden die niet ten goede zijn gekomen aan Ennia c.s. maar aan andere ondernemingen (…) waarbij bovendien nog sprake was van aan Ennia c.s. tegenstrijdige belangen’, oordeelt de rechter. Voormalig Ennia-bestuurders als Hushang Ansary valt volgens de rechters door dit geschuif met geld ‘een ernstig verwijt te maken’.

Dat Ansary zichzelf bediende van Ennia-activa spreekt ook uit de twee privévliegtuigen die Ennia voor hem betaalde: een Cesna en een Bombardier uit de vloot van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij NetJets. Het vlieggedrag van Ansary kostte Ennia tien jaar lang jaarlijks gemiddeld omgerekend €1 mln. ‘Excessieve betalingen’, volgens de rechtbank. Het hof deelt deze opvatting in grote lijnen.

Vliegen naar zonbestemmingen

Ennia had volgens de rechters geen baat bij de privéjets. ‘Daar komt bij dat er diverse vluchten zijn gemaakt tussen de Verenigde Staten en (zon)bestemmingen in Europa, die hoe dan ook geen enkel verband houden met de bedrijfsvoering van Ennia en die kennelijk door Ansary en/of zijn echtgenote zijn gemaakt’, oordelen de rechters.

Peanuts vergeleken bij het grote geld dat de Ambassadeur uit Ennia zijn richting op manoeuvreerde door de bank-verzekeraar te laten investeren in twee van zijn dochterbedrijven: energieconcern S&S en vakantieresort Mullet Bay op Sint Maarten.

Vernield hotel

Dat laatste project was een door orkaangeweld vernield hotel, dat volgens het internationaal gerespecteerde makelaarsconcern CBRE hooguit $35 mln waard was. Deze taxatie was te laag voor Ansary. ‘De Ambassadeur wil hen (CBRE, VvdB) niet gebruiken. Hij wil de taxateur kiezen’, mailen Ennia-leidinggevenden elkaar.

Ansary geeft de voorkeur aan het kleine Independent Expertise Bureau (IEB) op Sint Maarten van Toon Valkenburg. Die komt zonder serieus onderzoek op waarderingen van $251 mln tot $461 mln voor het leegstaande Mullet Bay. Zelfs tijdens de wereldwijde kredietcrisis loopt volgens IEB de waarde van Mullet Bay op.

Op papier werd Mullet Bay het grootste bezit van Ennia. Op grond van die hoge waarde loodste Ansary een constante stroom aan dividend en andere uitkeringen naar zichzelf van omgerekend in totaal €99 mln. Ongerechtvaardigde betalingen, volgens de rechter, omdat Mullet Bay in werkelijkheid niks waard was en Ennia jaar in jaar uit verlies maakte. Voor de betalingen ontbrak ook de vereiste besluitvorming binnen Ennia. Het hof wil opnieuw onderzoek naar de waarderingen om te kunnen bepalen hoeveel Ansary terug moet betalen.

Meest lucratieve truc

Ansary’s meest lucratieve truc was S&S. Met opeenvolgende transacties pompte hij Ennia-geld in die dochteronderneming. Terwijl dat bedrijf een lage CCC-kredietwaardigheid had. Zo laag dat de bankverzekeraar er officieel niet in mocht beleggen. Rente betaalde S&S niet op geld dat Ennia uitleende. Zekerheden kreeg Ennia niet. Stemrecht op het belang van Ennia in S&S sloopte Ansary — die zowel Ennia als S&S bestuurde — eruit. Bij de uiteindelijke verkoop van S&S aan derden benadeelde Ansary volgens de rechtbank Ennia voor omgerekend €385 mln ten gunste van hemzelf. Ook hier wenst het hof nadere berekeningen. Het hof verlaagt de schadeberekening hiervan tot $128 mln.

Net als de rechtbank verwerpt het hof Ansary’s ‘supermarktverweer’. Een bank-verzekeraar is geen winkeltje om de hoek. Ennia is een speciaal bedrijf met een ‘bijzondere zorgplicht’ voor bestuurders en commissarissen, omdat het geld van anderen hun is toevertrouwd, aldus de rechters. Het gerechtshof deelt die mening. Maar dat brengt het geld dat Ansary aan Ennia onttrok voorlopig nog niet terug bij Ennia.

Bron: Financieel Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in EERSTE AANLEG inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in HOGER BEROEP inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over uitspraak inzake ENNIA ACCOUNTANTS Victor Bergisch en Eric Vesseur niet kan lezen of downloaden.

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2022 01 21 – VONNIS Ennia Accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur ECLI_NL_TACAKN_2022_1 by Knipselkrant Curacao on Scribd

2023 09 12 – Tussenvonnis Ennia Hoger Beroep Cur2022h00008-Cur2022h00009-Cur2022h00010-Cur2022h00011-Cur202… by Knipselkrant Curacao on Scribd