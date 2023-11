FD | Waar was het toezicht bij Ennia, en waarom bood Nederland hulp?

Commentaar Financieel Dagblad

Ondanks vele waarschuwingen heeft bij de Caribische verzekeraar Ennia een grote pensioenroof plaatsgevonden. De rechter oordeelt dat eigenaar Hushang Ansary het bedrijf afgelopen 17 jaar voor ruim een half miljard euro heeft benadeeld.

Dertigduizend pensioengerechtigden op Curaçao en Sint Maarten moeten een pensioenkorting van 80% vrezen. De nood is zo hoog dat het demissionaire Nederlandse kabinet zich geroepen voelde om €660 mln hulp aan te bieden.

De duistere transacties ten behoeve van Ennia-eigenaar Hushang Ansary gingen zelfs door nadat de centrale bank de macht over de noodlijdende verzekeraar had overgenomen. Dit bleek afgelopen dagen uit onderzoek van Het Financieele Dagblad met het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Ansary kon Ennia leegtrekken onder de ogen van de toezichthoudende Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De door marktpartijen gewaarschuwde Nederlandse centrale bank DNB valt daarbij een langdurig passieve rol te verwijten.

Na het vertrek van zijn eveneens langdurig falende president in 2017 greep de CBCS eindelijk in bij Ennia. Met rechtszaken tegen Ansary probeert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten inmiddels de schade te verhalen. Maar die schade is al aangericht, en het gerommel met honderden miljoenen dollars aan leningen uit het Ennia-concern via brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen blijkt desondanks door te gaan.

De CBCS is nu vijf jaar bezig en boekte kleine successen in het civielrechtelijke juridische gevecht met Ansary. Maar de realiteit is dat het moeilijk wordt alle Ennia-gelden bij de 96-jarige tegenstribbelende Iraans-Amerikaanse zakenman terug te halen voor deze het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt.

Een enorme zwakte in de verhaalsacties van de autoriteiten richting Ansary is de onzichtbaarheid van het Openbaar Ministerie in dit dossier. Capaciteitsproblemen, luidde het verweer. Vergelijk het bij wijze van spreken met een bankroof waarbij een half miljard wordt buitgemaakt, maar de politie rijdt niet uit omdat de agenten te druk zijn met andere kwesties.

Het resultaat is dat een privaat Caribisch bedrijf zich laat tillen door zijn Amerikaanse eigenaar, en dat naar de Nederlandse belastingbetaler wordt gekeken om dat met publieke middelen te repareren. Voor het rechtsgevoel een slechte zaak en allesbehalve een afschrikwekkend signaal naar aspirant-fraudeurs in de financiële sector van de Cariben.

Bron: Financieel Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor de brief van kabinet Pisas aan Minister van Staat mr. Jaime Saleh.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in EERSTE AANLEG inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over het vonnis in HOGER BEROEP inzake Ennia eigenaar Hushang Ansary c.s. niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document over uitspraak inzake ENNIA ACCOUNTANTS Victor Bergisch en Eric Vesseur niet kan lezen of downloaden.

2021 11 29 – VONNIS Ennia Hushang Ansary Nina Ansary Abdallah Andraous Ralph Palm Gijsbert Van Doorn Parman… by Knipselkrant Curacao on Scribd

2022 01 21 – VONNIS Ennia Accountants Victor Bergisch en Eric Vesseur ECLI_NL_TACAKN_2022_1 by Knipselkrant Curacao on Scribd

2023 09 12 – Tussenvonnis Ennia Hoger Beroep Cur2022h00008-Cur2022h00009-Cur2022h00010-Cur2022h00011-Cur202… by Knipselkrant Curacao on Scribd