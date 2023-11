DolfijnFM | Student slachtoffer van gewapende overval Telamonstraat 43

Een student is zondag in de Telamonstraat overvallen door twee gewapende mannen. De politie bevestigt vrijdag tegenover Nu.cw de overval, maar laat na te melden dat de overval op straat plaatsvond en niet in het studentenhuis.

Van het binnendringen van een studentenhuis is volgens de eigenaar geen sprake.

De overvallers hebben persoonlijke spullen van de studentes meegenomen, waarna ze in een auto zijn gevlucht. Bij de overval raakte niemand gewond. Details over het uiterlijk van de mannen zijn niet bekend en de politie heeft nog niemand aan kunnen houden.

Bron: DolfijnFM