De tiende editie van de KLM-marathon is volledig uitverkocht.

Kees van Muiswinkel, directeur van Foundation Run in the Sun die de marathon organiseert, hoopt alle deelnemers van de 5, 10, 21,1 en 42,2 kilometer in het weekend van 25 en 26 november te zien. Ook wenst hij iedereen veel succes met de laatste loodjes in de trainingen. De KLM-marathon wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd en er doen zo’n 35 verschillende nationaliteiten mee.

Bron: DolfijnFM