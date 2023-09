DolfijnFM | Kindersmokkel van Venezuela naar Curaçao neemt toe

Kindersmokkel naar Curaçao neemt ernstige vormen aan. Vooral Venezolaanse kinderen tussen de 4 en 15 jaar worden door familieleden of bekenden op kleine bootjes gezet, soms tussen wapens en drugs.

De situatie is levensgevaarlijk voor de kinderen, doordat de bootjes makkelijk omslaan tijdens de overtocht. Het Openbaar Ministerie benadrukt met een serieuze waarschuwing dat kindersmokkel een wetsovertreding is, die ook geldt voor de ouders en voogden. Wanneer mensen iets verdachts zien, roept het OM op direct de politie in te schakelen.

Bron: DolfijnFM