Een man is in de nacht van zondag op maandag omgekomen bij een eenzijdig ongeval in Barber. Bij aankomst op de plaats van het ongeluk zagen agenten een gekantelde pick-up, met daarin een gewonde bestuurder.

Hij is met spoed overgebracht naar het CMC, maar is gisteren alsnog aan zijn verwondingen overleden. Wie de man is, is nog niet bekendgemaakt. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Bron: DolfijnFM