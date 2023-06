CN | Silvania geeft instanties opdracht onderzoek te doen naar Braziliaans online casino Blaze

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

De Curaçaose Minister Javier Silvania laat de beschuldigingen aan het adres van online casino Blaze onderzoeken. Blaze weerspreekt alle beschuldigingen.

Het betrokken trustkantoor verwelkomt het onderzoek omdat het zou aantonen dat er van een officieel onderzoek in Brazilië geen sprake is.

In een persbericht ( 16 kB) heeft de Curaçaose minister van Financiën gereageerd op de geruchten die in Braziliaanse media verschenen. Vorige week werd bekend dat het online casino Blaze in opspraak was geraakt in het Zuid-Amerikaanse land. Een Youtuber uit het land beschuldigde het gokbedrijf van witwassen, oplichting, en fraude. In de oorspronkelijke berichtgeving werd gesproken over 15 verschillende rechtszaken tegen Blaze in het land.

Blaze is een online casino dat vooral populariteit geniet in Brazilië ondanks dat online gokken daar niet gelegaliseerd is. Via een sublicentie uit Curaçao is Blaze alsnog actief in het land.

Toen de berichten over Blaze naar buiten kwamen, reageerde de Curaçaose minister Silvania al via zijn persoonlijke Facebook-pagina. Volgens hem werd Curaçao in een negatief daglicht geplaatst door de beschuldigingen. In het persbericht gaat Silvania verder in op de situatie.

Silvania: Gaming Control Board moet zaak Blaze onderzoeken

De minister heeft de Curaçaose toezichthouder, de Gaming Control Board (GCB), gevraagd om de zaak te onderzoeken. De GCB moet kijken of er inderdaad een Curaçaose vergunninghouder betrokken is bij de zaken waar de Braziliaanse media over spreken. Mocht dat het geval zijn, dan vindt Silvania dat er moet worden opgetreden:

“Indien wordt vastgesteld dat een Curaçaose vergunninghouder in welke hoedanigheid dan ook betrokken is, drong hij er bij GCB op aan om binnen haar huidige macht en middelen zo spoedig mogelijk passende maatregelen tegen de respectieve vergunninghouder te nemen.” Javier Silvania, minister van Financiën Curaçao

Naast het onderzoek van de GCB heeft Silvania nog een andere instantie opgeroepen om onderzoek te doen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moeten ook onderzoek gaan doen, omdat lokale trustkantoren betrokken zijn. Deze trustkantoren vallen niet onder het toezicht van de GCB, maar onder de CBCS.

Moeilijk te reguleren

Verder legt de minister uit dat het reguleren van online kansspelen op Curaçao moeilijk is door de constructie met masterlicenties en sublicenties. Volgens de huidige toezichtwet vallen deze sublicentiehouders zoals Blaze niet onder het toezicht van de GCB. Alleen de masterlicentiehouders vallen onder dit toezicht, maar die besteden hun exploitatierechten uit aan derde partijen (sublicentiehouders).

Om dit toezicht te verscherpen wordt de Landsverordening op Kansspelen, de nieuwe gokwet, ingevoerd, zo laat Silvania weten. Vanaf dan zal de nieuwe toezichthouder, Curaçao Gaming Authority (CGA), op kunnen treden tegen aanbieders die de wet overtreden:

“De nieuwe wet (LOK) die later dit jaar zal worden ingevoerd, zal de nieuwe toezichthouder, de Curaçaose Kansspelautoriteit (CGA), voorzien van de nodige instrumenten om toezicht te houden op online gaming op Curaçao op basis van internationaal aanvaarde normen.” Minister Javier Silvania

Tot slot gaat Silvania nog in op de woorden die hij eerder op zijn Facebook-pagina schreef over de beschuldigingen aan het adres van Blaze:

“Ook al zijn de beschuldigingen nog niet volledig onderzocht en bevestigd door lokale autoriteiten, is het onmiskenbaar dat Curaçao opnieuw negatief wordt afgeschilderd in de internationale gemeenschap. Het hebben van een LOK en een CGA moet ongewenste en onwettige activiteiten via Curaçaos structuren voorkomen en helpen verminderen.” Javier Silvania

Hij laat weten dat het ontwerp van de Landsverordening op Kansspelen in de eerste week van juni is aangeboden aan de Raad van Advies. Er is hierbij gevraagd om een spoedadvies. Na het ontvangen en verwerken van dit advies kan de LOK worden voorgelegd aan het parlement. Naar verwachting wordt de nieuwe gokwet van Curaçaos in augustus ingevoerd.

Reactie Blaze op beschuldigingen

Blaze legt in haar zeven pagina tellende persbericht ( 25 kB) uit hoe de samenwerkingen tussen Blaze en influencers eruit ziet. Het gokbedrijf benadrukt dat er geen commissies aan influencers worden betaald op basis van de verliezen van hun volgers (revenue-share). Het gaat in deze samenwerkingen te allen tijde om een vooraf vastgesteld bedrag (CPA).

Verder zegt het bedrijf geen klanten te weerhouden van het opnemen van hun saldo. Het casino legt ook uit dat er in sommige gevallen controles uitgevoerd moeten worden. Als bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat het account door een ander persoon wordt gebruikt, omdat er stortingen plaatsvinden door derde personen, dan zal het account of de opname tijdelijk bevroren worden zodat er controles plaats kunnen vinden.

Een andere reden waarom een uitbetaling vertraagd of zelfs geblokkeerd kan worden, is bonusmisbruik. Blaze zegt dat een van de genoemde situaties een persoon betreft die misbruik maakte van de bonussen bij het online casino en dit is tegen de regels. Mocht een speler zich hier schuldig aan maken, dan heeft het online casino het recht om het saldo dat is verkregen uit deze bonus te verwijderen, zo luidt de verklaring van Blaze.

Tot slot reageert Blaze ook op de vragen over wie er precies achter het online casino zitten. In het statement zegt het gokbedrijf niet een enkele eigenaar te hebben. Er zijn meerdere belanghebbenden, maar individuele namen wil het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen niet noemen.

Emoore ziet onderzoek Silvania naar Blaze met vertrouwen tegemoet

In het statement van Emoore ( 14 kB) wijst het trustkantoor op de fouten in het bericht van Silvania:

“Ten onrechte meldt de minister dat het genoemde bedrijf door Braziliaanse autoriteiten beschuldigd zou worden van misstanden. Dit is onjuist en van enige klacht van welke autoriteit ook, is geen sprake. De vermeende klachten zijn afkomstig van een influencer, die op zijn youtube kanaal beschuldigingen heeft geuit zonder enige grond of feitelijke basis.” Citaat uit statement van Emoore

In een verdere reactie aan CasinoNieuws.nl laat Emoore weten dat er in tegenstelling tot de originele berichtgeving, geen sprake is van 15 rechtszaken tegen Blaze. Volgens het bedrijf betreft het 15 klachten van individuele personen tegen Blaze, diens betalingsproviders, en de influencers die het bedrijf voor haar marketing gebruikt. Bij het bedrijf zijn geen gevallen bekend waar die klachten hebben geleid tot een rechtszaak, zo verklaart het tegenover CasinoNieuws.nl. Emoore benadrukt dat het om 15 klachten gaat terwijl Blaze miljoenen klanten heeft en een klantenservice heeft waar 250 man fulltime werken aan het afhandelen van klachten. Volgens Emoore zijn er zelfs klachten bij die gaan om een bedrag van slechts € 10. CasinoNieuws.nl heeft de klachten niet ingezien.

Emoore zegt blij te zijn met het ingestelde onderzoek en de uitkomst daarvan met vertrouwen tegemoet te zien. Het onderzoek zou volgens Emoore aantonen dat de beschuldigingen slechts afkomstig zijn van een influencer die zijn verhaal makkelijk kon verspreiden via sociale media. Van een officieel onderzoek vanuit de Braziliaanse overheid of andere instantie, zou geen sprake zijn.

