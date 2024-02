SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

Minister Silvania heeft aan Statenlid Steven Croes uitgelegd dat de Gaming Control Board via een mandaat en ondermandaat bevoegd is om vergunningen te verstrekken onder de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.

Het Statenlid stelde vragen over de verstrekte nieuwe vergunning, omdat de Landsverordening op de Kansspelen nog niet ingevoerd is op Curaçao.

De Curaçaose minister van Financiën publiceerde dinsdag zijn antwoorden op de vragen die werden gesteld door Statenlid Steven Croes over de Landsverordening op de Kansspelen en de eerste vergunning die door de Gaming Control Board werd verstrekt. Croes wilde onder andere weten op basis van welke wet de vergunning aan White Star BV is verleend.

In zijn antwoorden legt de minister allereerst uit dat de vergunning is verleend onder de huidige kansspelwet op Curaçao, de Landsverordening buitengaatse hazardspelen. In artikel 1 van deze gokwet staat dat alleen de gouverneur van Curaçao bevoegd is om vergunningen te verstrekken. Daarom werden er vraagtekens geplaatst bij de verstrekte vergunning.

Mandaat en ondermandaat

Volgens Silvania is dit in 2019 aangepast via een mandaat. Op 23 december 2019 zou bij Landsbesluit zijn geregeld dat de minister van Financiën via een mandaat bevoegd is om vergunningen namens de gouverneur te verstrekken. Via een ondermandaat zou de minister vervolgens deze bevoegdheid weer door hebben gegeven aan de Gaming Control Board:

“Conform de LBH, heeft de gouverneur de bevoegdheid tot uitgifte van vergunningen onder de LBH. Bij Landsbesluit van 23 december 2019 is deze bevoegdheid gemandateerd aan de minister van Financiën, met de mogelijkheid tot ondermandatering.” Javier Silvania, minister van Financiën.

Het genoemde Landsbesluit (no. 19/2434) werd in 2020 aangeboden aan het parlement, zo valt te lezen in het overzicht met ingekomen stukken bij de openbare vergadering van 18 februari 2020. De bevoegdheid om vergunningen te verlenen op basis van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen zou Silvania op 24 maart 2020 (2020/004496) hebben ‘ondergemandateerd’ aan de Gaming Control Board. Hierdoor zou de toezichthouder wel degelijk bevoegd zijn om een vergunning onder de oude gokwet te verstrekken, zo klinkt de uitleg van Silvania.

Tot slot benadrukt Silvania dat het van belang is dat de Landsverordening op de Kansspelen, de nieuwe gokwet op Curaçao, zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Dit zou er voor zorgen dat er beter toezicht gehouden kan worden op de gokbedrijven en ervoor zorgen dat het eiland financieel zou profiteren van de goksector.

De conceptversie van de wet kreeg echter veel kritiek nadat deze werd aangeboden bij de Staten. Silvania zegt daarover dat de ‘geuite bezwaren van de Statenleden worden onderzocht’ en dat de LOK zo nodig zal worden aangepast.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier

De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier

Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

