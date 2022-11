CN | Regering Curaçao: “Invoering van LOK prioriteit”

Eric Mertens | Casinonieuws.nl

Minister Javier Silvania heeft bij het SiGMA-festival in Malta vorige week gezegd dat de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) één van de prioriteiten is van de regering van Curaçao. De regering hoopt op invoering in het tweede kwartaal van 2023.

Vorige week stond het SiGMA Europe-festival, een wereldwijd festival voor iGaming, op het programma in Malta. De Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania was één van de hoofdsprekers en hij sprak over de invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK).

Silvania vertelde dat de invoering van de LOK één van de prioriteiten is van de regering in Curaçao, zo staat in het Antilliaans Dagblad van vorige week woensdag. Ook liet de minister weten dat de bestaande masterlicentiehouders bij de invoering een overgangsperiode hebben van achttien maanden, waar eerder gesproken werd over een jaar.

Gedurende die periode kunnen die online casino’s die nu al een vergunning hebben doorgaan met het aanbieden van hun diensten onder de huidige vergunning. Voorwaarde is wel dat partijen die nu een vergunning via een van de masterlicentiehouders hebben, binnen drie maanden een nieuwe vergunning moeten aanvragen. De Curaçao Gaming Authority (CGA) zal na de invoering van de nieuwe kansspelwet de beslissingen nemen omtrent vergunningsaanvragen.

Invoering van Landsverordening op de Kansspelen (LOK)

Minister van Financiën Javier Silvania sprak eerder dit jaar de verwachting uit dat de nieuwe gokwet dit jaar nog in werking zou treden. De Landsverordening op de Kansspelen moet zorgen voor beter toezicht, en tot een grotere bijdrage aan de staatskas. Die deadline gaat dus niet gehaald worden.

De LOK legt nieuwe eisen op aan bedrijven die een vergunning willen bemachtigen, waar onder het verrichten van (een deel van) de activiteiten vanuit Curaçao. De minister voorziet dat die vereiste zorgt voor veel extra werkgelegenheid op het gebied van IT, business support, administratie, en compliance.

In zijn toespraak bij SiGMA zei Silvania het volgende daarover:

“Curaçao biedt verblijfsvergunningen aan, waaronder de expatvergunning. Curaçao herstructureert momenteel zijn immigratiewetten en -beleid om de immigratie voor investeerders en gespecialiseerde werknemers te vergemakkelijken.” Javier Silvania, minister van Financiën

De afgelopen maanden zijn er ook veel geluiden dat online aanbieders het land zullen verlaten, waardoor er inkomsten verloren gaan. Daarover zei hij:

“Daar ben ik van op de hoogte. Mijn standpunt hierover is dat we blijven samenwerken met alle bonafide organisaties die zich op ons eiland willen vestigen. We zullen malafide organisaties die hun zakelijke activiteiten willen verbergen via Curaçao zeker niet missen.” Javier Silvania

Eerder sprak CasinoNieuws.nl over dit onderwerp uitgebreid met Mario Galea, een adviseur van Silvania op Curaçao.

