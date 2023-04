CN | Online goksector Curaçao onderwerp van zes seminars

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Oud-politieagent Peter Comello organiseert met zijn bedrijf Comtado Carib een zestal seminars over de goksector op Curaçao. Onder andere journalisten van het Nederlandse Follow the Money, NOS-correspondent Dick Drayer, en trustkantoorbaas George van Zinnicq Bergmann komen de komende dinsdagen aan het woord.

Vanaf volgende week zal de aula van The University of Curaçao iedere dinsdag van 14:00 tot 17:00 het toneel zijn van een zestal seminars over de Curaçaose gokwereld. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Comtado Carib, het bedrijf van oud-agent Peter Comello.

Tijdens de zes sessies komen elf gastsprekers aan het woord over uiteenlopende onderwerpen, allemaal gerelateerd aan de goksector op Curaçao. Volgens de website wordt er tijdens de seminars onder andere getoond welke documenten beschikbaar zijn en waar mensen kunnen zoeken als er gezocht wordt naar informatie over de op Curaçao gevestigde (gaming) brievenbus vennootschappen. Ook de rol van (gaming) trustkantoren daarbij wordt besproken.

Het veelbesproken systeem van masterlicentiehouders en sublicenties zal de revue passeren. Daarbij zal wordt er aandacht besteed aan de mogelijke (witwas) risico’s van die constructie. Naast die in Curaçao, komen ook de financiële structuren in Nederland, Malta, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, en Duitsland aan bod.

Het laatste seminar gaat over de link tussen de georganiseerde misdaad en de gokindustrie. Aubert Wiels, broer van de vermoorde politicus Helmin Wiels, is daarbij spreker.

De organisatie hoopt met de seminars diverse betrokkenen bij de Curaçaose gokindustrie te bereiken. Het spreekt de verwachting uit dat de seminars nuttig zijn voor onder andere medewerkers van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft boetes opgelegd aan diverse online casino’s met een vergunning op Curaçao, maar weet die niet altijd te innen. Ook medewerkers van de Gaming Control Board, Financial Intelligence Unit, en de FIOD zouden gebaat zijn bij de seminars, zo schrijft de organisatie.

Deelname kost ƒ 371.00 (€ 189) per seminar of ƒ 1.908 (€ 971) voor alle zes seminars. Vanuit Nederland zijn de seminars bij te wonen via een livestream. Daaraan zijn dezelfde kosten verbonden als aan het in persoon bijwonen van de sessies. Inschrijven kan via comtadocarib.com/inschrijven.

Programma seminars goksector Curaçao

Datum Aanvang Afsluiting Onderwerp Sprekers Inschrijven tot en met 25 april 2023 14:00 17:00 Curaçao e-gaming landschap George van Zinnicq Bergmann Roelof Bijkerk 21 april 2023 2 mei 2023 14:00 17:00 Masterlicenties & Sublicenties Nardy Cramm 28 april 2023 9 mei 2023 14:00 17:00 Trustkantoren, Vergunninghouders & Case study Arend de Winter David Davidson Remy Koens 5 mei 2023 16 mei 2023 14:00 17:00 Geldstromen: bankverkeer en betaaldienst verleners Ruben Suriel 12 mei 2023 23 mei 2023 14:00 17:00 Witwassen, fiscale aspecten & case study Jan van Koningsveld 19 mei 2023 30 mei 2023 14:00 17:00 Internationaal georganiseerde misdaad en moord op Helmin Wiels George Lichtveld Aubert Wiels 26 mei 2023

Sprekers seminars goksector Curaçao

Spreker Functie Arend de Winter Advocaat en curator DW Law Aubert Wiels Broer vermoorde politicus Helmin Wiels David Davidson Onderzoeksjournalist Follow the Money Dick Drayer Eigenaar Persbureau Curaçao en correspondent NOS, TROUW, Wall Street Journal George Lichtveld Jurist en columnist George van Zinnicq Bergmann Oprichter eMoore, EMS Management, EM Group, Trustmoore Jan van Koningsveld Eigenaar Offshore Kenniscentrum Nederland en oud-FIOD-rechercheur Nardy Cramm Directeur SBGOK en eigenaar Knipselkrant Curaçao Peter Comello Eigenaar Comtado Carib Remy Koens Data- en onderzoeksjournalist Follow the Money Roelof Bijkerk Directeur/eigenaar LMS Advocaten Ruben Suriel Voormalig hoofd interne audit Centrale Bank van de Nederlandse Antillen

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Vixio | ‘Game over’ for Curacao Master License (PDF)

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie