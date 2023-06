CN | Curaçao: Silvania krijgt hulp vanuit oppositie bij invoering LOK

Jeffrey Noeken | CasinoNieuws.nl

Het Statenlid Steven Croes moet ervoor zorgen dat de trustsector op Curaçao en minister Silvania nader tot elkaar komen. Croes was vier jaar lang werkzaam in de trustsector en bespreekt namens deze sector met de minister welke zorgen er bestaan bij de trustkantoren over de Landsverordening op Kansspelen.

Het Antilliaans Dagblad meldt dat de Curaçaose minister van Financiën hulp uit onverwachte hoek krijgt. Het komt doorgaans niet vaak voor dat een minister gebruik maakt van de diensten van een oppositielid, maar op Curaçao is dat nu wel aan de orde. In het wetgevingstraject van de Landsverordening op Kansspelen (LOK) treedt oppositielid Steven Croes namelijk op als ‘bruggenbouwer’.

De invoering van de nieuwe gokwet zal een hoop gaan veranderen in de Curaçaose kansspelmarkt, zeker voor de online gokbedrijven. In de huidige constructie worden veel online casino’s met een sublicentie op Curaçao vertegenwoordigd door trustkantoren. Binnen de trustsector bestaan dan ook veel zorgen over de LOK en de gevolgen van de wet. Dit bleek onder andere uit een anoniem persbericht waarin kritiek werd geuit op minister Silvania.

Iemand die veel van deze ongerustheden aanhoorde was het oppositielid. Croes was zelf vier jaar lang werkzaam in de trustsector en heeft hierdoor nog altijd veel contacten binnen deze wereld. Van oud-collega’s hoorde hij over de zorgen die er waren en deze besprak het Statenlid met minister Silvania. Volgens Croes is er nog altijd ontevredenheid vanuit de trustsector, maar zorgen de gesprekken met Silvania ervoor dat er verbeteringen merkbaar zijn:

“Dit is een win-winsituatie. De Sector is nog altijd niet helemaal tevreden en ziet graag nog meer aanpassingen, met name wat betreft de strenge zogeheten ‘substance’-vereisten. Maar in elk geval is er nu meer draagvlak dan in het begin. En dat is van belang.” Steven Croes tegenover het Antilliaans Dagblad

Silvania heeft geluisterd naar trustsector en TWO

Croes en Silvania spraken al meerdere keren met elkaar, zo ook deze week. Tijdens dit laatste gesprek namen de minister en het Statenlid samen de Landsverordening op Kansspelen door. Tegenover het Antilliaans Dagblad heeft Croes laten weten dat hij vindt dat de minister goed heeft geluisterd naar de op- en aanmerkingen vanuit de trustsector. Welke aanpassingen er zouden zijn gedaan aan de wet is niet bekend.

Ook met de input van de Tijdelijke Werkorganisatie heeft de minister rekening gehouden, zo stelt Croes. Eind april besloot Silvania toch om zijn conceptwet met de TWO te delen zodat ook vanuit Nederland feedback geleverd kon worden op het ontwerp van de wet.

De laatste partij die advies uit zal brengen over de wet is de Raad van Advies. De ministers op Curaçao stemden onlangs in met het aanbieden van de wet aan de Raad van Advies. Zij vragen hierbij om een spoedadvies, omdat Silvania de LOK zo snel mogelijk wil invoeren. Volgens de minister moet Curaçao zo snel mogelijk gaan profiteren van de inkomsten die het zal genereren door de nieuwe wet.

Bron: CasinoNieuws.nl