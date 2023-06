AntilliaansDagblad | Xploration Coastline verwacht in 2024

Drijvende zoetwaterinstallatie voor noodhulp en landbouw | Steffen Broeders

Willemstad – Xploration Coastline – het waterproject waarover deze krant al eerder schreef – begint steeds meer vorm te krijgen. Het betreft een drijvende installatie, die per 24 uur een miljoen liter zout zeewater omzet in schoon drinkwater.

De energie die hiervoor nodig is, is afkomstig van schone energiebronnen op de installatie zelf. Naar verwachting wordt de drijvende installatie medio volgend jaar gestationeerd in de Sint Jorisbaai.

Het is de bedoeling dat de Coastline vanaf Curaçao inzetbaar is voor zoetwatervoorziening in het kader van humanitaire noodhulp in de nasleep van natuurrampen – zoals orkanen – in de Caribische regio. In de ‘stand-by modus’ moet de installatie in de Sint Jorisbaai liggen voor de productie van irrigatiewater voor landbouwactiviteiten die in die buurt ontwikkeld moeten worden.

Voor het zover is, zijn er nog wel enkele hobbels te nemen. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat OceansX, de organisatie achter Xploration Coastline, tot een inzetgarantie komt met organisaties of autoriteiten die een belangrijke rol spelen op het gebied van noodhulp. Daartoe is de organisatie, waarvan de Nederlandse oud-onderzeebootcommandant Berend van de Kraats de initiatiefnemer is, in gesprek met noodhulporganisaties en met de Nederlandse ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In een gesprek met Antilliaans Dagblad legt Van de Kraats uit: ,,Die inzetgarantie betreft een vijfjarige assetlease van 2 miljoen euro per jaar. Daarmee zijn zij verzekerd om de asset – de installatie – (en daarmee 1 miljoen liter drinkwater) in te zetten waar nodig, gedurende een bepaalde periode van het jaar tijdens een crisis.” Hij benadrukt dat een dergelijke constructie een groot voordeel biedt. De toekomstige noodhulppartner is dan immers niet verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud en keuring van de installatie.

Over de gesprekken met Defensie en BZK zegt Van de Kraats: ,,In juli staan vervolggesprekken gepland, waarin zij aan kunnen geven of ze, op basis van hun crisisbeheersing-verantwoordelijkheid, willen participeren. Er ligt een kans om operaties efficiënter, effectiever en duurzamer te maken met daarbij een maatschappelijke impact.”

,,In al die jaren dat we bezig zijn met Xploration Coastline, heb ik nog niemand gesproken die ons project een slecht idee vindt”, aldus Van de Kraats. Maar een complex project is het wel, waarbij vele stakeholders op verschillende terreinen in beweging moeten komen. Of zoals Van de Kraats het verwoordt: ,,In feite spelen we op meerdere schaakborden tegelijk.”

Stakeholders waarop gedoeld wordt, zijn onder meer de verschillende Curaçaose ministeries (VVRP, MEO en GMN), maar ook de eerder genoemde Nederlandse ministeries. Verder kan men denken aan lokale agrarische ondernemers, Aqualectra en de University of Curaçao (UoC).

Enkele belangrijke mijlpalen zijn al behaald. Zo is vorig jaar op 7 december de Raad van Ministers akkoord gegaan met de plannen en werd er een dag later door OceansX, Aqualectra en de University of Curaçao (UoC) een overeenkomst getekend om gezamenlijk de ontwikkeling van de benodigde lokale infrastructuur te onderzoeken, waarop de drijvende installatie zal worden aangesloten.

Maar er zijn ook nog veel dingen die geregeld moeten worden. Behalve de noodzaak om tot een inzetgarantie te komen met een noodhulporganisatie, wil de organisatie onder andere agrarische ondernemers betrekken die zich in het gebied rondom de Sint Jorisbaai willen vestigen, om het irrigatiewater af te nemen. De tarieven die hiervoor gerekend gaan worden, zullen ongeveer tussen de 3 en 5 gulden per kuub liggen. Een stuk voordeliger dan het water dat Aqualectra via de reguliere waterleiding levert.

Bron: Antilliaans Dagblad