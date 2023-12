Extra | Journaal 13 december 2023

Door lek- en netverlies blijft resultaat 15-20 miljoen achter

Willemstad – Aqualectra heeft over 2022 een winst geboekt van 19,6 miljoen gulden. Minder dan de winst van 30,9 miljoen een jaar eerder, maar meer dan de 17,6 miljoen waarmee vooraf werd gebudgetteerd.

Het Antilliaans Dagblad heeft de jaarrekening 2022 geanalyseerd. In 2022 werd circa één procent meer aan elektriciteit verkocht. Ook waren de inkomsten uit stroomafzet hoger als gevolg van een correctie na erkenning door de regulator van een uit voorgaande jaren slepende kwestie over een eerder te laag tarief, waarmee het nutsbedrijf vorig jaar 10,2 miljoen aan (extra) inkomsten mocht bijboeken. Zonder dat bedrag zou de winst fors lager zijn geweest.

Aqualectra telt 94.618 stroomafnemers (was 90.983 in 2021) en 91.953 klanten die water afnemen (was 90.863). Zo’n 37 procent neemt elektra af door middel van vooruitbetaling (Pagatinu), terwijl de rest achteraf aan het eind van de maand de rekening voldoet.

De stroomverkoop nam de afgelopen jaren gestaag af en daar heeft covid in 2020 een flinke invloed op gehad. In 2022 zag het energiebedrijf een lichte toename, wat vooral wordt toegeschreven aan de afname door overheids-nv Curoil ten behoeve van de zogeheten Iso-containers, alsmede de groei van het verblijfstoerisme.

Echter, de toename van de verkochte elektriciteit met 1,1 procent staat in scheve verhouding met de stijging van de stroomproductie met 2,5 procent; voor Aqualectra een indicatie dat het zogeheten ‘non-revenue’-percentage – ook wel netverlies genoemd – verder is toegenomen; in plaats van afgenomen, wat de bedoeling is.

De toename met 1,1 procent staat gelijk aan 6.820 MWh. Vanaf juni 2022 heeft Aqualectra 18.102 MWh aan Curoil geleverd in verband met de eerdergenoemde Iso-containers die zorgen voor de koeling van LPG ten behoeve van gaslevering aan huishoudens.

Dit niet meegerekend, zou de elektraomzet een stuk lager zijn geweest, in lijn met de eerdere trend en volgens het nutsbedrijf als gevolg van de verslechterde economische omstandigheden en meer netverlies, mede door het illegaal aftappen van stroom.

De afzet van water is behalve van de economie afhankelijk van de weersomstandigheden, aldus Aqualectra. Zo was 2022 een relatief nat jaar, met meer regen dan normaal, waardoor er minder vraag naar leidingwater was. In vergelijking met pre-covidjaar 2019 was in 2022 sprake van beduidend minder waterconsumptie; vrijwel elke maand te zien.

Ook bij water is sprake van ‘non-revenue’ en zelfs een stijging ervan. Enerzijds komt dit door verouderde infrastructuur, anderzijds door diefstal.

Dit lek- en netverlies heeft een aanzienlijke impact op het financiële resultaat van Aqualectra. Hierdoor is het water- en energiebedrijf niet maximaal winstgevend. Volgens de door de regulator gestelde redelijke norm voor ‘non-revenue’ loopt Aqualectra 15 tot 20 miljoen gulden aan inkomsten mis, met alle gevolgen van dien voor de cashflow en financieringsbehoeften.

Daarom zullen de inspanningen om de meterinfrastructuur te verbeteren worden voortgezet. Hoewel deels vertraagd door een wereldwijd tekort aan chips, nodig voor ‘slimme meters’, werden in 2022 zo’n 5.000 watermeters en 1.200 elektrameters geïnstalleerd. In gebieden waar extra is gecontroleerd werd het net- en lekverlies met de helft teruggebracht.

Ruim 32 procent van de Curaçaose vraag naar elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door middel van zonne- en windenergie (een stijging ten opzichte van de 26 procent in 2021). Met de toevoeging van een 22 MW-windmolenpark verwacht Aqualectra eind 2024 op 50 procent duurzame stroom te zitten.

Ook heeft het nutsbedrijf stappen gezet om LNG (liquefied natural gas) in te zetten als brandstof voor de generatoren, om ook de overige 50 procent van de stroomproductie schoner te laten plaatsvinden. Daartoe is in 2022 een ‘heads of agreement’ met Eagle LNG getekend.

Bron: Antilliaans Dagblad