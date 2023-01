AntilliaansDagblad | Vrouwelijke instructeurs CurMil

Kazerne voldoet nu aan de voorwaarden voor vrouwen



Willemstad – De regering wil snel Curaçaose vrouwelijke militaire instructeurs opleiden voor de Curaçaose Militie (CurMil).

,,Er zijn nog geen vrouwelijke militaire instructeurs. Het is de bedoeling dat lokale vrouwen getraind gaan worden, als lid van de militie. Dit vormingsproces duurt vijf jaar”, aldus premier Gilmar Pisas (MFK) in een schriftelijk antwoord op in april 2022 gestelde vragen van Statenlid Ana-Maria Pauletta (PAR). Hij geeft aan dat er al wel verschillende functies door Curaçaose vrouwen worden uitgevoerd zoals docent, vertrouwenspersoon, pastorale zorg en sociaal werk.

De regering kondigde vorig jaar april aan de militie te willen openstellen voor vrouwen. Maar er moest nog worden voldaan aan enkele voorwaarden bij de kazerne om dit mogelijk te maken. Dat is inmiddels afgerond. Zo zijn er aparte slaapruimtes en sanitaire voorzieningen voor vrouwen ingericht.

Ook heeft de regering om beleid verzocht gericht op vrouwen in de militie, zoals een nieuw huisreglement en nieuwe regels waarin vooral de veiligheid van vrouwen gegarandeerd wordt. ,,De regering gaat dit eerst evalueren om na te gaan in hoeverre er nu rekening wordt gehouden met de verschillende seksen in de militie. Ook wordt nagegaan of iedereen zich aan de regels houdt”, aldus Pisas.

Verder moet er een klachtenprocedure komen voor seksuele intimidatie en een genderbeleid. Evaluaties zullen plaatsvinden na het eerste jaar. Zo zal ook bekeken worden hoe groot de interesse eigenlijk is onder vrouwen. En daarnaast zal de vrouwen die meedoen gevraagd worden naar hun ervaringen en gevoelens, de behandeling, acceptatie, veiligheid en zorg.

De premier maakt overigens onderscheid tussen dienstplicht en beroepsmilitairen. Niet de Dienstplichtverordening 1961 moet aangepast worden, maar er moet een hele nieuwe moderne wet komen die de juridische positie van de mannelijke en vrouwelijke beroepsmilitairen, niet-dienstplichtigen, regelt. ,,Het project H17 van het Landspakket (Professionalisering CurMil) houdt dit precies in. Het gaat om een rechtspositieregeling voor beroepsmilitairen. De planning is dat de conceptwet in 2023 op tafel ligt. Daarnaast kan de inmiddels antieke Dienstplichtwet ook wel aangepast worden, maar dat heeft geen haast. In het hele Koninkrijk is de dienstplicht al vanaf 1997 afgeschaft. Deze wet wordt pas weer relevant als besloten wordt dat de dienstplicht weer ingevoerd wordt. Dit is overigens een autonoom besluit dat de Curaçaose regering zelf kan nemen.”

Op 20 april 2022 is door de ministerraad besloten dat de militie ook toegankelijk moet zijn voor vrouwen. Dat is vastgelegd in de ‘Beleidsregel inzake de toelating van vrouwelijke beroepsmilitairen tot de Curaçaose Militie’. ,,Deze beleidsregel heeft geen wetskracht en is geen ministeriële beschikking of ander soort wet”, zo voegt Pisas er nog aan toe.

Straks worden ook vrouwen getraind. Foto Defensie

Bron: Antilliaans Dagblad