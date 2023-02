AntilliaansDagblad | Verbranding afval verder verminderd

The Bottom – De verbranding van huishoudelijk afval was eerder al teruggebracht tot een kleine hoeveelheid als gevolg van uitgebreide sortering en recycling, maar is nu volledig gestopt.

Dit is volgens gedeputeerde Bruce Zagers een volgende belangrijke stap in het streven van het Openbaar Lichaam Saba (OLS) om het verbranden van afval tot een minimum te beperken.

Sinds eind november vorig jaar wordt huishoudelijk afval niet meer verbrand maar geëxporteerd. Het restafval wordt in containers geplaatst en naar de Verenigde Staten verscheept waar het wordt verwerkt in een waste-to-energyfabriek in Florida. De enige afvalstroom die de afgelopen twee maanden één keer per week werd verbrand, bestond uit hout en medisch afval.

Het OLS wil de frequentie van verbranding nog verder verminderen door een commerciële houtversnipperaar aan te schaffen. Het gechipte hout kan dan gebruikt worden als bodembedekking. Hierdoor zou slechts een zeer kleine hoeveelheid medisch afval overblijven dat moet worden verbrand, omdat het niet kan worden geëxporteerd.

Tot een paar jaar geleden kwamen alle afvalstromen op de stortplaats terecht om zonder enige vorm van scheiding te worden verbrand. Deze situatie leidde tot ongecontroleerde branden, het ontstaan van broedgebieden voor muggen en een vliegenplaag. Bewoners en schoolkinderen in St. John’s en The Bottom hadden hier de meeste last van.

Er zijn nu volgens de overheid veel stappen gezet. De forse investeringen die dit met zich meebracht konden worden betaald met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Na de start van de recyclingfaciliteit in 2015 werd de frequentie van verbranding steeds minder en vond verbranding plaats in de in een gecontroleerde omgeving.

,,Het team op de stortplaats en de inzamelaars hebben hun toewijding getoond om aan deze verbeteringen te werken en vanwege hun inspanningen hebben we deze resultaten bereikt”, aldus Zagers. ,,Het afval dat vorige week met de vijftig zeecontainers is verscheept zou een paar jaar geleden zijn verbrand.”

Bron: Antilliaans Dagblad