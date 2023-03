AntilliaansDagblad | Verbijstering om Statenlid Carolina

‘Waarom de 29.000 kilo drugs niet verkopen aan Nederland?’

Willemstad – Het Statenlid Juniël ‘Juny’ Reinaldo Carolina van de grootste Curaçaose regeringspartij MFK heeft verbijstering gewekt met zijn uitspraken in het parlement over ‘het verkopen van geconfisqueerde drugs aan Nederland’. Dat levert het eiland veel geld op, zegt hij met droge ogen.

In het Statendebat over de Kustwacht Caribisch gebied, waarin het ging om extra langetermijninvesteringen in de kustwachtorganisatie in de strijd tegen onder meer de narcotica, stond Carolina op zeker moment stil bij de ruim 29.000 kilogram cocaïne die in 2022 is onderschept.

,,Waarom verkopen we dat niet aan Nederland?” vraagt de MFK-parlementariër tijdens zijn inbreng. De videobeelden ervan lijken er niet op te wijzen dat Carolina een grap maakt. Integendeel. Hij rekent voor dat verkoop op de Nederlandse markt Curaçao ‘1.650 miljard gulden zou opleveren’ (dat moet zijn 1,6 miljard, red.). Ogenschijnlijk bloedserieus vervolgt hij zijn betoog: Stel dat een kilo coke op Curaçao circa 5.000 gulden per kilo opbrengt, dan is de opbrengst hier slechts zo’n 160 miljoen.

Terwijl Carolina onverschrokken aangeeft ‘Ik vraag maar. Ik denk na! Het levert geld op’ laten de beelden instemmende geluiden van andere Statenleden horen; volgens de oppositie afkomstig van Carolina’s fractiegenoten. De leden van coalitiepartner PNP zijn stil. Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) grijpt niet in en laat de door haar partijgenoot uitgesproken woorden voor wat ze zijn.

Parlementslid Ana Maria Pauletta van oppositiepartij PAR vraagt tijdens haar spreekronde nadrukkelijk of de regering afstand wil nemen van de suggestie die Carolina doet. Iets wat Justitieminister Shalten Hato (MFK) dan ook doet. Maar vanaf de voorzittersstoel komt er geen actie; volgens sommigen omdat de meeste aanwezigen in de Statenzaal op dat moment met stomheid geslagen zijn.

Pauletta vindt dat het kabinet-Pisas (MFK/PNP) en de Staten juist een duidelijk signaal moeten afgeven ‘dat wij gelukkig een kustwacht hebben’, want ze vreest dat er buiten het parlement lieden zijn die de bestrijding van de handel in verdovende middelen inderdaad liever beëindigd zien.

Ze krijgt bijval van Giselle Mc William van oppositiepartij MAN. ‘Barbaars’ noemt zij wat MFK-lid Carolina zonder enige blijk van terughoudendheid beweert en zelfs verdedigt. ,,Schandalig dat dit gebeurt. Welke boodschap draag je als MFK hiermee uit richting jongeren en gezinnen? Drugs breken levens en hele families. Welke boodschap is dit aan Nederland? Dat de onderwereld zich inderdaad heeft doorgedrongen tot de bovenwereld. Schandalig!”

De veroorzaker van de consternatie zelf heeft zijn woorden zondag nog niet officieel ingetrokken, hoewel zijn partijgenoot, de bewindsman van Justitie, dat wel doet met de mededeling dat verkoop van drugs verboden is en daarom strafbaar.

Carolina is een verder nauwelijks opvallend Statenlid. Hij was nummer 7 op de kandidatenlijst van partijleider Gilmar Pisas, die sinds juni 2021 premier van Curaçao is. Hij behaalde bij de verkiezingen in maart dat jaar 289 persoonlijke stemmen. Vier jaar eerder stond Carolina ook op de MFK-lijst, toen als nummer zes, op dat moment nog aangevoerd door partijoprichter Gerrit Schotte. In februari 2019 werd Carolina beëdigd als volksvertegenwoordiger. De toen kersverse parlementariër verving Schotte, die veroordeeld was en zijn straf uitzat in gevangenis SDKK. Ook in 2016 stond hij al op de MFK-lijst.

Carolina begon zijn politieke loopbaan bij Frente Obrero Liberashon 30 di mei (FOL), de partij van Anthony Godett die niet meer bestaat, en stond in 2012 en 2010 als tweede op de FOL-lijst. Hij was naar verluidt voorheen politieagent en had later zijn eigen schoonmaakbedrijf, dat nu wordt geleid door zijn echtgenoot.

Het fragment waarin te zien is dat Carolina zijn pleidooi houdt ‘om de onderschepte verdovende middelen aan Nederland te verkopen’, waarmee de Landskas van Curaçao zou worden gespekt, ging afgelopen weekend viraal via sociale media waaronder Whatsapp. Het bleek geen ‘fake’. De verbijstering is groot.

Bron: Antilliaans Dagblad