Extra | Journaal 30 oktober 2023

Minister Hato vindt falen SDKK-beveiliging opmerkelijk

Willemstad – De autoriteiten hebben binnen 24 uur de beruchte recidivist Nicole Lake in de kraag gevat. Lake ontsnapte zaterdagmiddag uit de SDKK-gevangenis.

Minister van Justitie Shalten Hato (MFK) heeft een onderzoek laten instellen naar de uitbraak.

nicole 2Op het moment dat de gevangene ontsnapte waren de binnencamera’s buiten dienst, was er een wisseling van de wacht van de bewakers en werkten de buitencamera’s slecht vanwege een stroomstoring. Was dit toeval of beraamd?

Het Korps Politie Curaçao (KPC) meldt in het persbericht dat een zoekoperatie van het korps geleid heeft tot de arrestatie van de voortvluchtige verdachte, de 24-jarige Nicole Lake. Zij bevond zich op dat moment in gezelschap van een man. De arrestatie vond plaats in het gebied van San Pedro.

Lake is in hechtenis genomen en is voorgeleid aan de officier van justitie. Na haar verhoor werd zij overgebracht naar de SDKK-gevangenis. ,,De waardevolle informatie die we hebben ontvangen, heeft bijgedragen aan de uiterst snelle arrestatie en we zijn het publiek uiterst dankbaar hiervoor”, aldus het KPC.

Justitieminister Hato is zaterdagmiddag direct poolshoogte gaan nemen bij de gevangenis. ,,De ontsnapping van de gevangene vond plaats om 16.00 uur, waarna ik me meteen persoonlijk ter plaatse begaf om de situatie te observeren”, aldus de bewindsman op de radio.

,,Tijdens het incident waren er meerdere ongebruikelijke omstandigheden die samenvielen, waardoor ze kon ontsnappen. Ten eerste, de beveiligingscamera’s werkten niet vanwege een stroomstoring. Bovendien was er op dat moment een wisseling van dienst van het gevangenispersoneel gaande. Hierbij kwam ook nog de stroomstoring, die invloed had op de telefoonverbinding in de gevangenis. Deze samenloop van omstandigheden is opmerkelijk en leidt tot vragen over de beveiliging van de gevangenis”, aldus Hato. ,,Er is zelfs prikkeldraad op de muren, ik begrijp ook niet hoe de gevangene kon ontsnappen.”

Er is ondertussen een onderzoekscommissie ingesteld om een intern forensisch onderzoek te doen, met als doel de beveiliging binnen de SDKK-gevangenis te verbeteren. Een opvallend detail is dat Lake van kleding wisselde. Ze liet haar oranje gevangenisuniform achter en trok haar eigen kleding aan. Het politiekorps heeft hiervan beelden. Het exacte verloop van de ontsnapping en of Lake hulp kreeg van buitenaf is momenteel onderwerp van een lopend onderzoek. Hato:,,Het is markant dat zoveel dingen tegelijk gebeurden die problemen blootleggen, die nog aangetoond moeten worden door onderzoek binnen de SDKK.” De minister wil maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Volgens de bewindsman moet er te allen tijde een plan B zijn, in geval er sprake is van een camera-uitval. Er zijn al experts benaderd om de zwakke punten in de beveiliging van de SDKK-gevangenis te verhelpen.

Wie is Nicole Lake? De gevangene staat bekend als een recidivist en draaideurcrimineel. Al in haar jeugd is ze met het rechtssysteem in aanraking gekomen. Lake werd landelijk bekend door haar talloze ontsnappingspogingen uit jeugddetentie, met herhaalde ontsnappingen uit de Curaçaose jeugdinrichting. Lake ontvangt psychische behandeling op de Forensische Observatie en Behandel Afdeling (Foba) van de SDKK-gevangenis.

Begin dit jaar werd ze veroordeeld voor mishandeling. Vorig jaar zou ze haar ex-vriend te lijf zijn gegaan met een gebroken fles. De rechter legde haar een straf op van 161 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In deze periode moest ze een emotieregulatietraining volgen en zich psychisch laten behandelen. In 2020 werd ze al veroordeeld voor ontvoering, bedreiging en mishandeling van een ex-partner.

Foto screenshot uit video Direct Media

Bron: Antilliaans Dagblad