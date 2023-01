AntilliaansDagblad | Twee projecten in Marine Park Bonaire

Kralendijk – De Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) heeft in de afgelopen periode twee projecten uitgezet, een in Lac om het zeegras te herstellen en een op het rif om de waterbewegingen vast te leggen.

Zeegras is volgens Stinapa een vitaal ecosysteem aan de kust. Het is belangrijk en dient als voer- en broedplaats voor een aantal belangrijke soorten. Een andere belangrijke rol van zeegras is om sediment te verankeren en golfenergie te breken, waardoor stranderosie wordt geminimaliseerd.

In het kader van het Lac Pa Semper Resembid-project hebben Stinapa-rangers, experts voor zeegrasrestauratie en vrijwilligers onlangs zeegrasrestauratiepercelen geïnstalleerd in Lac Bay. Deze percelen zijn gebouwd op biologisch afbreekbaar materiaal, gemaakt van voedselresten zoals aardappelresten. Deze zogenoemde BESS-vellen verankeren het zeegras, waardoor het tijd heeft om zich te vestigen en te verspreiden.

,,Rangers zullen deze restauratieplaatsen blijven monitoren en onderhouden. Voel je vrij om te stoppen en een ranger te vragen over het project de volgende keer dat je ze ziet in Lac Cai”, aldus Stinapa. Het project wordt gefinancierd door het Caribische LGO’s Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme (Resembid), een programma van de Europese Unie dat wordt uitgevoerd door Expertise France, het agentschap van Frankrijk.

Het tweede project is onderdeel van een reeds lopend project in samenwerking met de Wageningen Universiteit om te kijken naar waterkwaliteit in het Bonaire National Marine Park. Rangers van Stinapa hebben een profiler op de zeebodem gezet om te onderzoeken hoe de structuur van het rif de waterbeweging beïnvloedt. Deze machine neemt 24 uur op en wordt dan verplaatst naar een volgende locatie. Stinapa vraagt snorkelaars en duikers die het apparaat zien staan om er niet aan te komen of mee te nemen.

Bron: Antilliaans Dagblad