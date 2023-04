AntilliaansDagblad | Trots en zorg over cijfers misdaad

Extra aandacht voor overvallen op toeristen

Willemstad – De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), is verheugd te melden dat er minder moorden zijn, in 2022 het laagste aantal in 20 jaar tijd. Ook het aantal overvallen (atrako’s) is afgenomen. Maar het aantal gevallen van huiselijk geweld is gestegen, evenals inbraken.

Zorgelijk blijft een toename van het aantal overvallen op toeristen en van slecht gedrag in het verkeer waardoor het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is toegenomen. Dit is naar voren gekomen tijdens een persconferentie over de criminaliteitscijfers waarin de politieleiding, Raymond Ellis en Jules Ilario, dieper is ingegaan op de cijfers.

Zo geeft de politie aan dat in 2003 nog 53 moorden gepleegd zijn, en in 2004 47. Daarna dalen de cijfers met een piek in 2012 en 2017 met respectievelijk 29 en 27 moorden. In 2022 werden 8 moorden gepleegd.

Ellis legt hierbij uit dat veel moorden druggerelateerd zijn en dat in de jaren 2003 en 2004 maatregelen getroffen zijn zoals de invoering van de bodyscan op de luchthaven, het innemen van paspoorten en een zerotolerancebeleid waardoor het aantal moorden is afgenomen. Verheugd is Ellis over het feit dat de moorden in de coronajaren zijn afgenomen, maar nog blijer is hij te zien dat ook in 2022, na de pandemie, het aantal laag blijft.

De politie vermeldt ook het aantal detenties dat als gevolg van de levensdelicten heeft plaatsgevonden. In 2022 zijn bij de acht moorden zes personen gedetineerd. Als gekeken wordt naar de percentages opgeloste moordzaken, dan meldt het Korps Politie Curacao (KPC) dat in 2020, 2021 en 2022, respectievelijk 66, 80 en 50 procent is opgelost. Ellis geeft nog aan dat de meeste moordslachtoffers mannen zijn (vorig jaar 1 vrouw).

In 2022 zijn alle moorden gepleegd met een vuurwapen. Hierover vertelt de politie dat ‘dit onze aandacht heeft’. Zo wil het KPC lering trekken uit de Amerikaanse politie-instantie Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Ellis: ,,ATF heeft ook veel informatie over de herkomst van wapens en zou ons kunnen helpen uitzoeken hoe die wapens het eiland binnenkomen.” De toedracht van de moorden is liquidatie (5), relationeel geweld (2) en ruzie (1).

Bron: Antilliaans Dagblad