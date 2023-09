AntilliaansDagblad | Taxichauffeurs tegen plannen Cooper

Willemstad – Taxichauffeurs verenigd in de Taxi Corporation of Curaçao Association (TCCA) hebben gisteren hun ongenoegen laten blijken over de poging van minister Charles Cooper (MFK) van Vervoer Verkeer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om het openbaar vervoer op Curaçao opnieuw vorm te geven.

Taxis1De chauffeurs lieten hun stem horen, voorafgaand aan de Statenvergadering en dienden een petitie in. De taxichauffeurs verzamelden zich bij het parlementsgebouw om hun bezorgdheid te uiten over de voorgenomen veranderingen die gaan over het opengooien van de markt voor tourbussen en taxi’s waardoor vooral kleine zelfstandigen het onderspit zullen delven.

Eerder al stuurde woordvoerder Henry Plaate een schrijven naar de alle fracties in de Staten waarop door niemand gereageerd is. Hierin stonden alternatieve voorstellen die volgens hem de moeite van het overwegen waard zijn. Plaate heeft zijn ongenoegen geuit dat er in de Staten een vergadering gepland staat, terwijl met de sector niet gesproken is.

Het initiatief voor de Statenvergadering kwam van de PAR-fractie die Cooper aan de tand wilde voelen over de herstructurering van het openbaar vervoer. Het huidige herstructureringsplan is al tijdens de vorige regeerperiode gestart. Het doel is om het openbaar vervoer efficiënter en toegankelijker te maken voor de bevolking. Het plan omvat ook nieuwe verbindingssystemen en uitbreiding van busstations.

De herstructurering van het openbaar vervoer omvat verdere uitbreiding naar Barber, Julianadorp en de Schottegatweg. De taxichauffeurs menen reden te hebben tot bezorgdheid. Ze willen weten hoe ver de plannen van Cooper zijn gevorderd en welke veranderingen al zijn voorgesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad