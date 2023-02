AntilliaansDagblad | SVB: -12,5% nog tot 2024

Medewerkster verliest rechtszaak

Willemstad – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft het personeel laten weten de inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket van 12,5 procent tot en met 2023 te handhaven. Protest hiertegen van een medewerkster (J.H.M.) heeft niet mogen baten, zo blijkt uit een rechterlijke beschikking van deze week.

De belangrijkste argumenten waar het gerecht zich op baseert zijn dat de vakbond Abvo telkens akkoord is gegaan met de voorgestelde maatregelen, dat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden tijdens de coronacrisis en dat de maatregelen zeker in het begin marktconform waren, immers ook van toepassing op ambtenaren.

Daarnaast heeft de SVB kunnen aantonen dat na medio 2021 de instelling onder een grote externe bezuinigingsdruk kwam te staan. Eerst vanuit de regering die stelt dat er 23 procent op de beheerskosten bezuinigd moet worden en daarna ook vanuit de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) die belast is met de Landspakketten en het College financieel toezicht (Cft). Daar staat tegenover dat ‘de financiële positie van SVB nog niet (flink) verbeterd is’ waardoor het gerecht zich ook kan vinden in de verlenging van de maatregelen over de jaren 2022 en 2023.

Hoewel de vrouw, die al 27 jaar in dienst is, aanvankelijk ageerde tegen de 12,5 procent korting die in 2021 als gevolg van de pandemie werd ingevoerd, is ze daar op teruggekomen en eiste zij nu vooral de uitbetaling in 2022 en 2023 van de haar sinds 2021 toekomende periodieke verhogingen, loonindexering en vakantiegeld.

Uit de rechterlijke beschikking blijkt dat de SVB uit solidariteit en in overleg met de ambtenarenbond Abvo in januari 2021 besloot de 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket net als bij ambtenaren, ook in te voeren. Dit is in een brief aan het personeel meegedeeld en daar is toen ook nog aan toegevoegd:

,,De beslissing van de overheid om in te korten op de arbeidsvoorwaarden is niet de enige reden waarom de SVB maatregelen moet nemen. Het feit is dat ook de financiële resultaten van de SVB over 2020 niet goed zijn. Naar verwachting zullen de fondsen van de SVB over 2020 een deficit hebben van om en nabij 90 miljoen gulden.”

Eind januari 2021 dienden zeventien werknemers van de SVB, waaronder J.H.M., een bezwaarschrift in tegen de maatregelen. Na behandeling van een eveneens ingediende klacht bij de Commissie van Discipline is door de directie aan het SVB-personeel medegedeeld dat de maatregelen gehandhaafd blijven.

In mei 2022 heeft de SVB in een brief aan het personeel aangegeven ‘de kostenbesparende maatregelen op de arbeidsvoorwaarden van het personeel, te handhaven voor het jaar 2022 en 2023’. Aangevoerd wordt dat de financiële resultaten van de SVB niet rooskleurig zijn. De brief: ,,De financiële en sociaaleconomische crisis op Curaçao heeft ingrijpende gevolgen voor de financiën van de SVB. Daarnaast heeft de regering op 30 juli 2021 besloten dat de SVB op haar beheerskosten 9,2 miljoen gulden (23 procent) moet besparen. Dit houdt in dat de SVB naast de reeds genomen maatregelen (zoals onder andere opschorten indexering, loonperiodieken en vakantiegeld, die ook niet later met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald worden, red.) meer maatregelen moet nemen om de door de overheid geïndiceerde besparing te behalen.” Naast het handhaven van de maatregelen noemt de SVB ook natuurlijke afvloeiing en het niet vervangen van personeel dat met pensioen gaat. Ook kan de SVB niet instemmen met de Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU), want dit kost ook extra geld.

