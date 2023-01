AntilliaansDagblad | Staten over vervalsingen

Centrale commissie wil directies RdK en CPR aan de tand voelen

Willemstad – Het eerste debat van 2023 in de Staten van Curaçao gaat over het heikele onderwerp van de toekomst van de raffinaderij en de vervalsingen met financiële papieren; morgenochtend vanaf 9.00 uur.

Niet tijdens een openbare vergadering van het parlement, zoals de oppositie wil, maar in een zogeheten centrale commissievergadering. Op de agenda staat een ‘overleg’ met de directie van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), namens het Land eigenaar van de raffinaderij, alsmede de directie van de particuliere Caribbean Petroleum Refinery bv (CPR), de preferred bidder in verband met de overname van de exploitatie van de raffinaderij.

Zij zullen in het parlement aan de tand worden gevoeld over de vervalste financiële documenten die door CPR aan RdK zijn aangeleverd, zo is gebleken na onthullingen hierover door de lokale media en wat daags na de publicatie ook werd toegegeven door interim-directeur Patrick Newton van RdK; met de toevoeging dat CPR zélf geen blaam zou treffen.

De agenda van de Staten vermeldt dat de documenten zijn vervalst ‘door één van de potentiële investeerders’ in het traject om te komen tot een nieuwe operator voor de raffinaderij. Het Antilliaans Dagblad noemde op 29 december meerdere financiële partners: aanvankelijk was CPR in zee gegaan met Risa SA uit Brazilië, met – zo bleek – niet te verifiëren bankdocumenten uit Polen, en later werden Bar Trading Japan en Holding Campomarino aangedragen als financiers. CPR zou intussen met een andere – niet nader bekende – financiële partner op de proppen zijn gekomen.

Hoewel ook de oppositie – waaronder PAR – verzocht om een debat met de regering-Pisas (MFK/PNP), met premier Gilmar Pisas (MFK) als politiek verantwoordelijk bewindspersoon voor RdK en het selectieproces, betreft de nu door de MFK-Statenvoorzitter gehonoreerde vergadering van morgen, het agendapunt ingebracht door de grootste regeringsfractie MFK. Namelijk conform het verzoek van 5 januari jongstleden van de MFK-parlementariërs Amerigo Thodé, Gilbert Doran en David Seferina.

Zij verzochten ook ‘om toezending door beide directies van alle benodigde en relevante documentatie vóór de vergadering’, zodat het parlement hier goede nota van kan nemen. In een centrale commissievergadering kunnen geen moties worden ingediend.

De voornaamste directeur/voorman van CPR is de in Venezuela geboren Raul Ignacio Socorro Herrera met de Amerikaanse nationaliteit. CPR is een buitenlandse groep, maar Erchenel Doran is een bestuurder van Curaçaose afkomst.

Bron: Antilliaans Dagblad