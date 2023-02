AntilliaansDagblad | Staten motiveren afschaffing 25%

Willemstad – De Staten zijn deze week akkoord gegaan met de concept-motivatiebrief die op verzoek van de minister van Financiën is opgesteld over het vervallen verklaren van de 25 procent korting op het salaris van de Statenleden die als gevolg van de coronacrisis was ingevoerd.

De brief moet nu eerst ook nog in een openbare Statenvergadering aangenomen worden om vervolgens opgestuurd te kunnen worden naar minister Javier Silvania (MFK).

Medio januari schreef de minister een brief aan de Statenvoorzitter met het verzoek om een gemotiveerd voorstel te doen voor het laten vervallen van het zogenoemde ‘solidariteitsprincipe’.

Het gaat om het voornemen van de regering om per 1 juli 2023 de korting op het salaris te laten vervallen. De Staten stemden op 7 april 2020, uit solidariteit, in met de inkorting, omdat ook alle ambtenaren 12,5 procent moesten inleveren op het totale arbeidsvoorwaardenpakket. De maatregel was een eis van Nederland voor het toekennen van liquiditeitssteun tijdens de coronacrisis.

In de conceptbrief staat: ,,De Covid-19 pandemie is inmiddels voldoende onder controle en de economie is zich aan het herstellen. De huidige financiële situatie van het Land Curaçao is dusdanig hersteld dat de noodzaak voor de handhaving van het solidariteitsprincipe niet meer aanwezig is. Met een eventuele versoepeling van de arbeidsvoorwaarden van gezagdragers is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Het Land Curaçao heeft geen liquiditeitssteun gevraagd aan Nederland in 2022. De begroting van het dienstjaar 2023 is in evenwicht conform de financiële normen in de Landsverordening comptabiliteit 2020 en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.”

