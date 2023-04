AntilliaansDagblad | ‘Scheepsregister vervangt trust’

In lijn met beleid MEO-minister havenkansen benutten

Willemstad – Een goed draaiend scheepsregister kan een deel van het gat opvullen dat door een slinkende trustsector is ontstaan. ,,Het levert ons land geld en banen op.” Aan het woord is Willemieke Princée (39), specialist op het gebied van maritiem recht bij advocatenbureau Ox en Wolf.

Zij is vicevoorzitter van Curaçao Maritime Association (CMar, uitspraak Siemar) die net een ander bestuur heeft gekregen. Over de nieuw leven ingeblazen CMar en de kansen wordt verslag gedaan in het weekblad Schuttevaer. Auteur van het onlangs gepubliceerde artikel is Marius Bremmer.

Hij begint het artikel met: ,,De Curaçao Maritime Association wil met een nieuw bestuur een ferme slinger geven aan activiteiten in de haven van Willemstad. Contacten met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de Holland America Lijn (HAL) spelen daarbij een belangrijke rol.”

Voorzitter Sujit Mathoera (50), in het dagelijks leven director of Sales & Operations van JRC/Alphatron, een bedrijf in navigatie- en communicatieapparatuur, ziet de voordelen van de vereniging. ,,In internationaal opzicht maakt de bundeling van krachten ook de link met Nederland makkelijker”, aldus Mathoera. Princée geeft in genoemd artikel een voorbeeld: ,,We zijn benaderd door de KVNR. Vanuit Nederlandse rederijen is bijzonder veel interesse in het Curaçaose scheepsregister. Omdat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden kan een schip dat hier geregistreerd is de Nederlandse vlag voeren zonder gebonden te zijn aan regelgeving van de Europese Unie (EU). Dat schip valt dan onder de belastingregels van Curaçao.” Mathoera vervolgt: ,,De KVNR werkt aan een haalbaarheidsanalyse voor een optimaal scheepsregister op Curaçao. Afgelopen december hebben we met hen in workshops gebrainstormd. Dan gaat het over wensen, over eisen op het gebied van regelgeving, maar ook over een praktische vraag als personele bezetting rond zo’n register.”

Gesterkt door exportstrategie MEO

In Schuttevaer benadrukt Mathoera nog eens welke kansen de sector heeft. ,,Een belangenvereniging als de onze streeft zowel lokaal, regionaal als internationaal slagkracht na. Wij verbinden vijfenveertig lokale en internationale bedrijven die hun brood verdienen in de maritieme sector. Het is een veel uitgebreidere business dan menigeen denkt. In onze ledenlijst vind je niet alleen rederijen, scheepsagenten, bevrachters, de dokmaatschappij, sleep- en bergingsbedrijven, bunkerdiensten en stuwadoors, maar ook verzekeraars, advocatenkantoren en consultants. Ook regionaal pakt CMar door als nieuw lid van de Caribbean Shipping Association. Hierin zijn alle maritieme associaties van Panama tot Suriname verenigd.”

De organisatie voelt zich gesterkt door de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP) en zijn Nationale Export Strategie waarin de haven en de maritieme sector als prioriteit aangewezen worden. De sector kan het verschil gaan maken want, zo wordt opgetekend door Bremmer: ,,Curaçao zit economisch al jaren in zwaar weer. Als in 2020 de Curaçao Maritime Association (CMar) wordt opgericht is het beeld desastreus: de financiële trustwereld kromp, de raffinaderij sloot, Damen Ship Repair kwakkelde, Venezuela ging op slot en de toeristische sector kampte met Corona.”

Bremmer stelt in het artikel dat kort na de KVNR, Curaçao bezoek kreeg van de Holland America Lijn (HAL) met een delegatie vanuit beide kantoren in Seattle en Rotterdam. Een deel van hun cruiseschepen is op Curaçao geregistreerd. Mathoera in Schuttevaer: ,,Het was meer een ‘meet & greet’. Men wilde meer gevoel krijgen bij het land waar een deel van hun cruiseschepen geregistreerd is. Citco, de Curaçao International Trust Company, was de uitnodigende partij. Zij voeren het bestuur over de hier geregistreerde HAL-schepen. Onze deelname aan zo’n bezoek is een langetermijninvestering. Het komt natuurlijk goed over dat wij vijfenveertig bedrijven uit de maritieme sector vertegenwoordigen. Voor ons geldt: hoe meer cruiseschepen hier geregistreerd staan, hoe meer spin-off voor onze leden.”

Bron: Antilliaans Dagblad