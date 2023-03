AntilliaansDagblad | Sargassum aan Curaçaose zuidkust

Willemstad – Ter hoogte van Koredor zijn drijvende sargassumvelden waargenomen die langs de kustlijn naar het zuidwesten trekken, in de richting van Aruba. Waakzaamheid voor de stranden en hotels langs de Curaçaose zuidkust is geboden, want sargassum dat aanspoelt is geen pretje.

Ook Paul Stokkermans, directeur van Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi), zag de sargassum vanuit zijn kantoor aan de monding van de Piscaderabaai voorbij drijven. ,,Vooralsnog lijkt het niet aan te spoelen, maar passeert het ons”, aldus Stokkermans.

Michelle Da Costa Gomez, biologiedeskundige, heeft die verwachting ook. ,,Toch kan er altijd een beetje sargassum aanspoelen. Maar door een verandering van de stroming of van de stroomrichting, kan er zelfs veel aanspoelen. Vergelijkbaar met de situatie op Sint Maarten, aldus Da Costa Gomez.

,,Sargassum is een bruinwier met een bijzondere functie”, legt Da Costa Gomez uit. ,,Het begint allemaal met vervuild water uit rivieren in Zuid-Amerika en zelfs Afrika. Dat water komt uit in zee. Door een ecologisch systeem worden als reactie op deze vervuiling algen aangemaakt, die die vervuiling weer opnemen.” Da Costa Gomez verwacht dat sargassum steeds vaker en eerder in het jaar de Curaçaose kust weet te bereiken, onder invloed van hogere watertemperaturen veranderende zee-omstandigheden.

Dikke plakkaten zeewier kunnen voor zowel dieren als mensen problematisch zijn. Voor schildpadden is het bijvoorbeeld erg moeilijk om boven water te komen om adem te halen. Voor mensen is sargassum niet zozeer gevaarlijk, maar wel erg hinderlijk. Stranden met aangespoeld sargassum zijn voor mensen niet zo aantrekkelijk om er te gaan zwemmen. Zeker niet als het wier er enkele dagen ligt. Door het hoge gehalte arseen en andere stoffen kan sargassum een vervelende stank verspreiden.

Het spreekt voor zich dat ondernemers op de stranden en hotels direct aan de kuststrook hier vanuit toeristisch oogpunt niet blij mee zijn. Muryad de Bruin, directeur van Curaçao Tourist Board (CTB) zegt hierover: ,,Het oplossen of voorkomen van de gevolgen van sargassum zit niet in ons takenpakket. Wij houden wel de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten, maar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is uiteindelijk verantwoordelijk hiervoor.”

