AntilliaansDagblad | Ride, Walk & Swim for the Roses op 5 februari

Willemstad – De volgende editie van de Ride, Walk en Swim for the Roses zal plaatsvinden op zondag 5 februari. Tussen het Tumbafestival en het Kindercarnaval in. De vergunningaanvraag is vorige maand bij de autoriteiten ingediend.

Na de geslaagde zestiende editie van het evenement in 2020 moesten bestuur, sponsors en vrijwillige medewerkers noodgedwongen met lede ogen toezien hoe daar als gevolg van de covidpandemie abrupt de klad in kwam. ,,Voor 2023 staat alles in de steigers om met medewerking van de gemeenschap via deze evenementen weer fondsen te werven voor opvang en begeleiding van kankerpatiënten op Curaçao”, aldus de organisatie.

Enkele maanden geleden zijn de draaiboeken weer tevoorschijn gehaald om alles op tijd voor elkaar te hebben voor de nieuwe editie van dit massale evenement. Het gaat hierbij onder meer om de Walk for the Roses voor hardlopers en wandelaars, vroeg in de ochtend vanaf het Brionplein over de hoge brug of over de ‘swinging old lady’ naar Mambo Boulevard.

Vervolgens stappen daar anderen, van jong tot oud, op de fiets voor uitgezette routes die bij het startpunt ook eindigen. Later op de ochtend vertrekken van Zanzibar aan de Jan Thielbaai de wedstrijd- en recreatiezwemmers onder begeleiding naar het strand bij Mambo Boulevard. Via onderstaande website is het al mogelijk om in te schrijven.

www.ridefortheroses.net

Bron: Antilliaans Dagblad