AntilliaansDagblad | RdK antwoordt niet

Ogen gericht op Pisas in vervolgdebat heropening Isla

Willemstad – Refineria di Kòrsou (RdK) kan ‘geen commentaar geven op de aangiften die bij het Openbaar Ministerie zijn ingediend’.

Isla foto Martha van Bergen 1En volgens de overheids-nv ‘zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de onderhandelingen’ in verband met een nieuwe operator voor de raffinaderij.

Dat is het enige wat de woordvoerder namens RdK zegt, als het Antilliaans Dagblad een dertiental vragen voorlegt aan Refineria di Kòrsou, namens het Land Curaçao eigenaar van de raffinaderij in het Schottegat en de olieterminal bij Bullenbaai.

Vandaag vindt een belangrijk vervolgdebat in de Staten plaats met premier Gilmar Pisas (MFK), belast met en politiek verantwoordelijk voor de Curaçaose petroleumindustrie. Op 16 januari werd een openbare vergadering met de regeringsleider over de Isla, en dan met name de rol van prefered bidder Caribbean Petroleum Refinery (CPR) en de vervalste documenten die CPR’s equity partner had ingebracht, geschorst; onder meer wegens vermoeidheid van Pisas. Hij moet de vragen uit de eerste ronde nog beantwoorden. Dan volgt de tweede ronde.

Er was op dat moment al veel aan de hand, onder meer in verband met de toen door de media onthulde falsificaties van financiële stukken. Maar sindsdien is er nog méér gebeurd. Zo heeft RdK, nadat interim-directeur Patrick Newton nog drie weken daarvoor in het parlement uitsprak ‘alle vertrouwen’ te hebben in CPR en in het CPR-traject omdat ‘CPR by far de beste’ partij is, op 31 januari twee aangiften gedaan bij het OM.

Details zijn onbekend. Zelfs het feit van de aangiften wil RdK niet bevestigen. Het is het OM dat aangeeft van de zijde van RdK op de laatste dag van januari twee aangiften van het staatsbedrijf te hebben ontvangen.

Deze krant vroeg aan de woordvoerder of RdK de aangifte in Isla/CPR-traject kan bevestigen; of dit inderdaad tweemaal op 31 januari plaatsvond; tegen wie aangifte één was en tegen wie aangifte twee; wat aangifte één inhoudt en wat aangifte twee. Ook vroeg de redactie of dit valsheid in geschrifte betreft; of óók eventueel andere strafbare feiten; en of de aangifte alleen betrekking heeft op de equity partner(s) van CPR of eveneens CPR zelf.

Zoals gemeld, het bedrijf waarvan het Land alle aandelen bezit, wil in deze fase geen verklaringen afleggen. De verwachting is dat de parlementsleden vandaag veel vragen zullen hebben; van zowel coalitie als vooral oppositie. Tijdens zijn laatste optreden in de Staten op 11 januari verklaarde de interim-directeur dat hij in verband met een eventuele aangifte – wat hem vanaf het begin al intern was geadviseerd – eerst nog een juridische opinie wilde inwinnen. Op de vraag hoe dit advies luidt, geeft RdK geen antwoord.

De media wisten intussen te publiceren dat verder ook de Centrale Bank CBCS in verband met de in het CPR-traject aangevraagde deviezenvergunning op nieuwe vervalsingen was gestuit en daar aangifte van heeft gedaan. Dat was in de week van 26 januari. De CBCS zag vervolgens reden om een paar dagen later opnieuw, aanvullende aangifte te doen. En dan ligt er nog de aangifte van Statenlid Rennox Calmes van de eenmansfractie TPK, omdat de overheids-nv zelf te afwachtend was.

CPR-traject on hold?

,,Wat betekenen de aangiften voor – de voortgang van – het traject met CPR als preferred bidder?”, vraagt de redactie. ,,Wat betekent dit voor het ondertekenen van de HoA (Heads of Agreement)?” En: ,,Met hoeveel weken/maanden uitstel houdt RdK rekening?”

Ook stelt deze krant de vraag of ‘RdK de onderhandelingen met CPR voorlopig stil zet – on hold – of gewoon voortzet?’ En in het verlengde van deze vraag verder: ,,Wat doet RdK nu in het kader van het aantrekken van een operator voor de Isla? Betekent dit dat mogelijk GIK Refineria, tweede bij de selectieprocedure, in beeld komt als preferred bidder?”

Na alle publicaties van de afgelopen tijd, is het ook van de zijde van Caribbean Petroleum Refinery stilgevallen. Behalve via premier Pisas, die een brief voorlas in het parlement dat CPR ‘US Intelligence’ zou inzetten om uit te vinden wie verantwoordelijk was/waren voor gelekte informatie (wat later werd gecorrigeerd in een privédetectivebureau), en enkele schriftelijke statements via de media, heeft CPR er zelf nog niet voor gekozen om tekst en uitleg te geven tijdens een persconferentie. Een uitnodiging van de MFK-fractie, de grootste regeringspartij, om de Staten informatie te verschaffen werd afgewezen.

Alle ogen zijn nu gericht op minister-president Pisas, als hij vanaf 10.00 uur in verband met de hervatting van het debat van vier weken geleden in het parlement antwoord zal geven op vragen over ‘de ontwikkelingen van de onderhandelingen over de heropening van de raffinaderij’.

Bron: Antilliaans Dagblad