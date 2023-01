AntilliaansDagblad | Prestatie hotels boven gemiddeld

Kamerbezetting bijna 71 procent tegenover 61 procent in regio

Willemstad – De Curaçaose hotels hebben in 2022 een gemiddelde kamerbezetting bereikt van 70,7 procent in 2022, bijna 10 procentpunten beter dan het regionale gemiddelde.

Dat wordt bekend gemaakt door de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata). ,,Volgens STR, de toonaangevende organisatie die analyses maakt over hotelprestaties wereldwijd, was het gemiddelde voor het Caribisch gebied als geheel (60,7 procent)”, aldus Chata.

De gemiddelde dagelijkse kamerprijs voor Curaçaose hotels in 2022 was 206,32 dollar, 29 procent minder dan het gemiddelde voor het Caribisch gebied (290,60 dollar), terwijl de gemiddelde omzet per beschikbare kamer (RevPar) van de hotels 145,84 dollar was, ongeveer 17,4 procent minder dan het regionale gemiddelde van 176,46 dollar.

STR heeft de informatie verkregen door het nemen van een steekproef waarna veertien hotels zijn onderzocht die samen 2.543 hotelkamers vertegenwoordigen, ongeveer 52 procent van alle hotelkamers op het eiland. In het Caribisch Gebied is een steekproef genomen van 293 hotels.

In vergelijking met 2021 steeg de gemiddelde kamerbezetting van de hotels op Curaçao met 19,1 procentpunt, van 51,6 procent in 2021 tot 70,7 procent in 2022, waarbij de gemiddelde dagelijkse kamerprijs van de hotels (ADR) met 19,3 procent steeg. De groei van de gemiddelde kamerbezetting voor het Caribisch gebied bedroeg 16,3 procentpunten, terwijl de groei van de dagelijkse kamerprijs voor de hotels in de regio 21,7 procent bedroeg.

Volgens de Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata) bereikten de hotels van Aruba een gemiddelde kamerbezetting van 75 procent in 2022 met een dagelijkse kamerprijs (ADR) van 309,04 dollar en een omzet per beschikbare kamer (RevPar) van 231,89 dollar.

Bron: Antilliaans Dagblad