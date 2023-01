AntilliaansDagblad | Pleidooi voor subsidie op vliegtickets

Kralendijk – De politieke partij Movementu 21 (M21) die dit jaar voor het eerst aan de verkiezingen deelneemt pleit voor het subsidiëren van vliegtickets voor reizen tussen de eilanden én reizen naar Nederland.

Het is niet voor het eerst dat hierop wordt aangedrongen. Naar de noodzaak en haalbaarheid hiervan is zelfs al een keer onderzocht maar met de aanbevelingen uit het rapport is tot nu toe niets gedaan.

Reizen is heel belangrijk voor Bonaire om er even tussenuit te zijn of voor familiebezoek. Maar de prijzen van vliegtickets tussen de eilanden zijn torenhoog waardoor iemand nog een keertje goed nadenkt of het echt nodig is of niet. Een reis van twintig minuten van Bonaire naar Curaçao kost tweehonderd dollar en naar Aruba driehonderdzestig dollar. Een Bonairiaanse student in Nederland die naar Bonaire wil komen moet tussen de duizend en drieduizend dollar betalen. De reden voor deze hoge prijzen is dat de routes te ‘dun’ zijn. Dit betekent dat er maar één of twee vliegmaatschappijen vliegen zonder concurrentie. Maar volgens Sion Janga van M21 nadert het moment dat reizen een luxe wordt. ,,En dat willen wij voorkomen. Vergeet niet dat we op Bonaire niet alleen voor ons plezier reizen. Vaak genoeg is er een medische reden of gaat het om familie- en werkbezoek of voor studie”, aldus Janga.

Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse regering laten onderzoeken hoe ticketprijzen naar Bonaire verlaagd konden worden. De conclusie van het rapport was dat Nederland de ticketprijzen moet gaan subsidiëren of met alle vliegmaatschappijen aan tafel moet gaan zitten om scherpe voorwaarden te stellen. ,,Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een akkoord waarbij de overheid tegen een vliegmaatschappij zegt dat haar prijzen een door de overheid vastgesteld bedrag niet mag overstijgen of een akkoord waarbij de overheid vaststelt hoeveel stoelen er beschikbaar moeten zijn in een vliegtuig en hoe vaak heen en terug gevlogen kan worden.

Dit wordt door Frankrijk toegepast op de bij haar behorende Caribische eilanden.”

Een ander instrument dat door Europese landen gebruikt wordt om vliegen goedkoper te maken is de introductie van korting op vliegtickets. In Noorwegen heeft de regering een akkoord gesloten, waarbij de vliegmaatschappij tussen Oslo en Forde (dezelfde afstand als tussen Sint Maarten en Bonaire) met 112 duizend beschikbare stoelen per jaar moet vliegen. Er moet drie keer per dag gevlogen worden, de ticketprijs mag niet hoger zijn dan 272 dollar en er moet vijftig procent korting gegeven worden aan mensen ouder dan 67 jaar, studenten, mensen die blind zijn en mensen met andere beperkingen.

Janga noemt het droevig dat de Nederlandse regering al sinds 2018 over het rapport beschikt, maar dat zij niets doet met de adviezen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) die verantwoordelijk is voor de luchtvaart heeft nu gezegd aan het eind van 2023 dit onderwerp te gaan oppakken. Maar volgens M21 speelt ook het Bonairiaanse eilandbestuur een rol in deze kwestie.

,,Maandelijks ontvangt het eilandbestuur ongeveer 900 duizend dollar aan toeristenbelasting. Dit geld kan het gebruiken om onze Bonairiaanse studenten die uit Nederland naar Bonaire willen komen een korting te geven. Ook kan er een percentage van de ticketprijs van EZAir en Divi Divi worden vergoed voor Bonairianen die over een sédula beschikken. Dit is iets wat het Bonairiaanse eilandbestuur zelf kan doen in afwachting van de stappen van de Nederlandse regering.”

Bron: Antilliaans Dagblad