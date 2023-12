Extra | Journaal 13 december 2023

In Dubai overeenkomst getekend voor Strategisch Energieplan 2045



Willemstad – Bij de klimaatconferentie COP28 in Dubai is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Blue Planet Alliance en Greening the Islands om een energieplan te ontwikkelen.

Daarbij wordt ook een relatie aangegaan met International Renewable Energy Agency (Irena) in Abu Dhabi en de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Deze twee organisaties werken al samen voor de realisatie van het windproject op zee. De vier organisaties gaan nu een routekaart ontwikkelen voor de energietransitie van Curaçao. ,,Greening the Islands en Blue Planet Alliance hebben zich bereid verklaard om samen te werken met Irena en TNO om de energiekaart voor Curaçao te ontwerpen”, zo wordt door de regering bekendgemaakt.

Op 22 november 2023 nam de ministerraad het besluit om een klimaatstrategie te ontwikkelen. Het doel is om in 2045 100 procent duurzame energie te gebruiken. ,,In het kader van deze ambitie is het de regering een genoegen te melden dat Blue Planet Alliance, tijdens COP28 in Dubai, hulp heeft aangeboden om dit doel te bereiken”, zo wordt vervolgd. De Blue Planet Climate Agreement, die tijdens COP28 in Dubai is ondertekend, onderschrijft de intentie van Blue Planet Alliance om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2045 te beëindigen. En, zo wordt eraan toegevoegd: ,,De alliantie is bereid om elk eiland of land dat zich inzet voor het behalen van dit doel te helpen. In het kader van onze eigen doelstelling om tegen 2045 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken, hebben we de intentie om officieel lid te worden van de Blue Planet Alliance.”

Over de financiering van het energieplan wordt gesteld: ,,Blue Planet Alliance heeft toegezegd om de kosten van deze samenwerking te financieren.” Met betrekking tot de methodologie is voorgesteld eerst een inventarisatie en analyse te doen, gevolgd door de ontwikkeling van de energiekaart, waarna overgaan kan worden op de implementatiefase. De resultaten van de analyse zullen worden gepresenteerd op de Small Island Developing States (Sids4)-bijeenkomst in Antigua en Barbuda in mei 2024, zo wordt nog aangekondigd.

Bron: Antilliaans Dagblad