AntilliaansDagblad | Pisas leert over koraalziekte

Willemstad – De minister van Algemene Zaken, belast met Milieu en Natuur, Gilmar Pisas (MFK), heeft samen met expert Mark Vermeij van de Univer

siteit van Amsterdam (UvA) en medewerker van het ministerie van GMN, Faisal Dilrosun, gesnorkeld in het Rif-gebied.

Zo kon Pisas persoonlijk de staat van het koraal vaststellen. Dilrosun is verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanpak van de koraalziekte en ecologische aspecten.

,,Gezien het belang van ons koraal als leefgebied voor de vissen die we consumeren en het toeristisch aantrekkingsvermogen, is het van groot belang dat we snel en doortastend optreden”, zo is de minister uitgelegd. Pisas heeft al de nodige onderzoeken laten uitvoeren en het ministerie van GMN is bezig met het verkrijgen van Amoxicilline, een antibioticum dat nodig is om de koraalziekte te bestrijden.

Het gaat hier om het recent ontdekte Stony Coral Tissue Loss Disease op Curaçao. Koralen in het Caribisch gebied worden bedreigd door onder andere deze ziekte. Zodra het medicijn beschikbaar is, zal een structuur worden geïmplementeerd waarbij deze in samenwerking met duikexploitanten op zoveel mogelijk koraal kan worden toegepast.

,,Er zijn al positieve resultaten geboekt in verschillende landen, wat ons hoop geeft dat we de verspreiding van deze ziekte kunnen beheersen en zo een groot deel van ons koraal kunnen redden”, zo wordt vanuit GMN te kennen gegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad