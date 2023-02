AntilliaansDagblad | Pisas: Help me dan?!

-Premier: Onderhandelingen CPR ‘on hold’ gezet

Willemstad – Bijna ten einde raad riep premier Gilmar Pisas (MFK) gisteren de Staten – coalitie en óók de oppositie – toe: ,,Help me dan?! Daarom zijn we hier.”

De regeringsleider wil samen met het parlement op zoek naar oplossingen, naar ‘alternatieven’ voor het vooralsnog uitblijven van een goede en betrouwbare operator voor de in 2019 stilgelegde Isla-raffinaderij, nu het traject met CPR (de buitenlandse groep Caribbean Petroleum Refinery) op niets lijkt uit te lopen.

Ruim twintig minuten later dan de agenda aangaf begon maandag de hervatting van het Statendebat met de minister-president, nadat deze op 16 januari vroegtijdig moest worden geschorst. De openbare vergadering was aangevraagd door de oppositiefracties PAR en MAN.

Pisas begon zijn beantwoording van de nog opengebleven vragen met de mededeling – feitelijke de bevestiging wat de media al hadden gebracht – dat overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) in de tussentijd (op 31 januari jongstleden) twee aangiften heeft gedaan in verband met de route die met preferred bidder CPR is bewandeld en waarbij meerderde en zelfs bij herhaling vervalste documenten zijn aangetroffen.

En dan is het logisch, aldus de premier, dat de onderhandelingen ‘on hold’ worden gezet. Iets wat RdK zelf nog niet kon beantwoorden, want tegenover deze krant antwoordde de RdK-woordvoerder dat ‘er geen nieuwe ontwikkelingen zijn voor wat betreft de onderhandelingen’. Pisas verklaart dat er niet verder wordt onderhandeld; de volgende stap zou een Head of Agreement (HoA) moeten zijn.

Vervolgens ging de minister-president in de tegenaanval; vooral richting de oppositie. Hij wil niet met de ‘beschuldigende vinger’ wijzen, maar Pisas zegt soms de indruk te hebben dat er parlementariërs zijn die superblij zijn dat het niet lukt. ,,Vertel me dan wat de alternatieven zijn? Laten we over oplossingen praten.” Tijdens een eerder debat sprak de premier over de vele ‘konkels’ die hij als politiek bestuurder moet verduren, nu sprak hij over de ‘mukel’ (sloophamer) die regelmatig tegen hem wordt gebruikt. Daarbij wijst Pisas specifiek naar de media, die hij ervan beticht negatief over de raffinaderij te berichten ‘omdat dit helpt bij de verkoop’. Even later nam Statenlid Sheldry Osepa van coalitiepartner PNP het juist op voor de vrije pers, die de falsificaties aan het licht heeft gebracht.

,,Soms helpt een schouderklopje”, aldus de MFK-premier, doelend op de geplande heropening van de grenzen van Curaçao met buurland Venezuela. Hoewel het daar niet over ging in dit debat, kreeg hij van verschillende partijgenoten een compliment.

Minder complimenteus was Quincy Girigorie (PAR). Op zich is de fractieleider van de grootste oppositiepartij blij dat de premier nu praat over ‘alternatieven’ en ‘het samendoen’. ,,Maar na anderhalf jaar stilte moeten wij het initiatief nemen om in een vertrouwelijk seniorenconvent geïnformeerd te worden.” Zowel PAR als MAN liet zich na afloop daarvan publiekelijk positief uit over de presentatie van Pisas en interim-directeur Patrick Newton van RdK.

,,Maar later bleek dat de minister-president informatie voor ons heeft achtergehouden. Achteraf werd duidelijk dat de vervalsingen al op 18 oktober bekend waren. De Staten zijn daarover niet ingelicht. Sterker, de informatie is voor het parlement verscholen gehouden.” Aldus Girigorie, die aangeeft juist erg blij te zijn dat de lokale media de vervalsingen hebben onthuld.

Osepa (PNP) noemde in dit verband specifiek het Antilliaans Dagblad en neemt stelling tegen de manier waarop toen werd gereageerd: ,,In plaats van de fraude te veroordelen, werd de krant in een kwaad daglicht geplaatst.”

Maar nog werd er geen aangifte gedaan door RdK, waarvan Osepa opmerkt dat ‘directeur Newton zelf nergens is te bekennen’. En waarom is het misgegaan? Omdat het parlement er niet veel eerder bij is betrokken. ,,Transparantie beschermt en waarborgt het proces. Daarom is het goed om dit soort zaken al in een vroeg stadium in alle openheid met de Staten te delen.”

In felle bewoordingen laakt deze PNP-volksvertegenwoordiger de bedreigingen een maand geleden van CPR om met een ‘claim’ te komen. ,,Dan heb je wel veel ‘kurashi’ (ongepaste lef). Heeft de regering toen niet gezegd ‘bai flit’ (hoepel op)?” Volgens Osepa is de houding van CPR ongekend. CPR werd door Curaçao geselecteerd, juist op basis van vertrouwen. Omgekeerd heeft CPR het vertrouwen van Curaçao geschonden.

Het bevreemdt Osepa dat Newton nog interim-directeur is. ,,Charlatans zijn het. Dat voel je toch aan je water? Niet Newton is slachtoffer, maar de vele werknemers en hun gezinnen. Houdt de regering dit RdK-team aan? We moeten niet bang zijn om na te denken. Dit proces is mislukt. De vraag is: Wat is Plan B?”

