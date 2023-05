AntilliaansDagblad | Pisas als een sjeik ontvangen

Willemstad – De ambassade en het consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in de Verenigde Arabisch Emiraten (VAE) meldt vereerd te zijn onlangs als gastheer te hebben kunnen optreden voor premier Gilmar Pisas van Curaçao.

Pisas had een ontmoeting met sjeik Saif bin Zayed Al Nahyan, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Pisas en zijn delegatie namen in Dubai ook deel aan de AICE-conferentie van de World Free Zone Organization en ontmoetten lokale belanghebbenden om bilaterale betrekkingen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Aldus de Koninkrijksambassade.

Nadat premier Gilmar Pisas (MFK) gastspreker was bij de AICE-conferentie in Jamaica, is hij uitgenodigd om ook bij AICE aanwezig te zijn in Dubai, zo laat het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op Curaçao weten. De premier legde verschillende bezoeken af, zoals aan een museum, het Abrahamic House, het Dubai Multi Commodities Centre en het logistiek-bedrijf DP World.

Op aanraden van de Nederlandse ambassade ging hij kijken bij de bedrijven D3 (Dubai Design District), Skyne en de Dubai Electricity and Water Authority. Samen met de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), bezocht hij Dubai Airport Freezone en de Dubai Integrated Economic Zones. Verder woonde hij een presentatie bij van Dubai CommerCity.

Het gesprek met Saif bin Zayed Al Nahyan was voor de tweede keer. Volgens AZ was de sjeik ‘enorm blij Pisas weer te zien en heeft hij hem beloofd te blijven steunen’. Op het verzoek van de sjeik heeft de premier ook een presentatie bijgewoond van Abu Dhabi Ports.

Bron: Antilliaans Dagblad