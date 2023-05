AntilliaansDagblad | OWCS zet eerste digitale stap

Willemstad – Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) is het eerste ministerie dat binnen de overheid gedigitaliseerd wordt. Dat is vorige week bekendgemaakt door OWCS-minister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK).

Deze digitalisering heeft ook weer een positieve weerslag op het onderwijs als geheel, zo wordt gesteld. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties was uitgenodigd te spreken omdat zij in Nederland digitalisering in haar portefeuille heeft. Verder spraken onder anderen de directeur van Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) Curt Belfor en de directeur van BlueNap, Giovanni King.

Statenlid en partijgenoot van Van Heydoorn, Ramón Yung, legt uit dat het personeel van het ministerie van OWCS nu is uitgerust met nieuwe laptops, zodat de meeste medewerkers hun dagelijkse taken zonder problemen kunnen uitvoeren en kunnen aansluiten op het nieuwe systeem. En: ,,Met de nieuwe apparatuur kunnen medewerkers op kantoor werken, maar ook indien nodig vanuit huis.”

Er is een dashboard gecreëerd waarop gebruikers met één druk op de knop up-to-date informatie kunnen raadplegen, zoals het aantal scholen, de schoolleiding per school, het aantal leerlingen dat de school bezoekt, hun geslacht en nationaliteit. Ook kinderen van ongedocumenteerden worden meegeteld.

Op het dashboard is informatie beschikbaar over het totaalaantal leerlingen en als het om beroepsopleidingen gaat is er informatie per studierichting. Yung: ,,Hiermee kan meer vraag- en aanbodgestuurd beroepsonderwijs ingericht worden.”

En, zo voegt hij eraan toe: ,,Naast deze beschikbare gegevens biedt de digitalisering het ministerie ook actuele informatie, zodat er op het juiste moment beslissingen kunnen worden genomen wanneer dat nodig is.”

Op dit moment is binnen het ministerie de sector Onderwijs gedigitaliseerd. Eerdaags volgen Sport en Cultuur, waarvoor nog de benodigde financiële middelen moeten worden toegewezen.

Bron: Antilliaans Dagblad