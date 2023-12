Democracy now! | Friday, December 29, 2023

Willemstad – De uitspraak onlangs van minister-president Gilmar Pisas (MFK) over de aanleg door PdVSA van een ‘gasoducto’ riep meteen veel vragen op. En nog steeds.

,,Dit betreft een gaspijpleiding vanuit Estado Falcón naar onze raffinaderij, waardoor de raffinaderij uiteindelijk op gas kan draaien en de SO2-uitstoot (zwaveldioxide) nagenoeg nihil wordt”, zegt directeur Patrick Newton van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad.

Hij voegt eraan toe dat ‘deze plannen niet nieuw zijn’ en dat ‘in het verleden hier reeds diverse studies voor zijn verricht’. Als onderdeel van het bereikte onderhandelingsresultaat – olie-voor-schuld – met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) vermeldde de regeringsleider van Curaçao dat Venezuela technisch personeel beschikbaar zal stellen in verband met de aanleg van een ‘gasoducto’ (gaspijpleiding).

Details werden daarbij niet vermeld, terwijl dit toch een zeer groots en ambitieus project zou zijn, terwijl de aanleg ervan zou plaatsvinden in een periode dat PdVSA niet langer de exploitant is van de Isla-raffinaderij op Curaçao. Eind 2019 scheidden immers de wegen van RdK (eigenaar raffinaderij) en PdVSA (huurder).

Vandaar de voor de hand liggende vragen van deze krant aan RdK-topman Newton; namelijk of de overheids-nv meer informatie kan verstrekken over deze gasoducto, bijvoorbeeld of het een gaspijpleiding betreft die loopt van Venezuela naar Curaçao of dat de premier meer doelt op een lokale pijpleidingaansluiting voor levering van gas als brandstof in verband met de nagestreefde herstart van de raffinaderij.

Newton verwijst naar oude studies naar de technische haalbaarheid van een gaspijpleiding vanaf Falcón, de Venezolaanse staat die geografisch het dichtst bij Curaçao ligt en de overige van de ABC-eilanden.

In maart 2018 – toen PdVSA nog wél operator was van de Isla – waren er mediaberichten dat het Franse bedrijf Axens een contract zou hebben binnengesleept voor het ontwerp van het zogenaamde Front End Engineering Design (Feed) in verband met de toelevering van Venezolaans gas aan Refineria Isla Curazao, het dochterbedrijf van PdVSA dat sinds medio jaren tachtig van de vorige eeuw de exploitatie deed van de voormalige Shell-raffinaderij.

Dat natuurlijke gas zou via een nieuw te bouwen gasoducto over de bodem van de zee, vanaf Puerto Cumarebo in Falcón worden gepompt naar Curaçao. De pijpleiding zou een diameter van ruim 40 centimeter hebben, een lengte van circa 90 kilometer, terwijl de zeebodem een maximale diepte van zo’n 1.400 meter zou hebben. Toen was de veronderstelling dat het project in 2021 zou kunnen zijn gerealiseerd.

De gedachte is dat de Isla met natuurlijk gas de SO2-emissie flink zou kunnen terugbrengen ten opzichte van de situatie voorheen. Intussen heeft deze krant aanvullende vragen gesteld, zoals: wat zijn de geschatte kosten voor zo’n gasoducto? Wie zal deze kosten op zich nemen? En: hoe lang zal aanleg (kunnen) duren? De redactie is in afwachting van de antwoorden.

Bron: Antilliaans Dagblad