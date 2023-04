AntilliaansDagblad | ‘OR geen geldtransactie’

Gouverneur over verschil Onderlinge Regeling (OR) en Coho

Willemstad – In haar toespraak ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander stond gouverneur Lucille George-Wout stil bij de discussie ‘die is losgekomen over de omvang van de financiële hulp en bijstand die daarbij vanuit Nederland wordt geboden en over het verschil tussen het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) en de Onderlinge Regeling’.

Zij legt daarover uit: ,,Maar de afgesproken regeling is op zichzelf geen financiële transactie; dus er is geen sprake van een goede, minder goede of slechte deal. De Caribische landen hebben met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een nieuwe basis gelegd voor een duurzame wijze van samenwerken. Samenwerken zodat hervormingen tot stand komen die de economische weerbaarheid en de bestuurskracht van Curaçao in het belang van u allen zal versterken.

Laten we daar de nadruk op leggen; dat voor ogen houden en aan de slag gaan op basis van wat er nu ligt en vertrouwen op de kracht van onze samenleving. Dan zullen we zien dat al veel zaken aangepakt kunnen worden. Al dan niet met steun van Nederland. Want in de eerste plaats zijn we toch zelf verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van onze capaciteit en middelen. Dat vereist keuzes die tot uitdrukking moeten komen in het beleid en de begroting van ons land. Wat het zwaarst telt, moet het zwaarst wegen. En daarmee maken wij onze autonomie dan echt waar.”

Zij vindt het ‘hoopvol’ dat er overeenstemming is bereikt tussen de regering van Nederland en de Caribische landen om op basis van een Onderlinge Regeling tot samenwerking te komen bij het tot stand brengen van hervormingen. ,,Er is uiteindelijk een vorm gevonden die het eigenaarschap voor ontwikkeling aan de landen laat en die kansen biedt om onze autonomie waar te maken”, zo benadrukt zij.

En, zo voegt ze eraan toe: ,,Dat betekent openstaan voor samenwerking; samenwerking op tal van terreinen; samenwerking met verschillende partners; maar wel op een integere en betrouwbare manier; met inzet en doorzettingsvermogen, ook als maatregelen moeilijk blijken of op weerstand stuiten. Want de weg naar hervormingen vraagt om besluitvaardigheid en doortastendheid; daarbij mogen we niet verslappen of zaken laten lopen.”

George-Wout blikt ook terug op de jonge democratie die Curaçao is en stelt vast dat ‘democratie geen rustig bezit is’. ,,Het moet worden onderhouden en verdedigd. Het brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee; niet alleen voor onze politici; maar ook voor onze burgers. Zij zijn immers de dragers van de democratie. En dat vereist goed burgerschap. Bijdragen aan de samenleving; netjes belastingen betalen; zich houden aan de verkeersregels, zorgen voor de eigen leefomgeving, zorgen voor het eigen onderwijs, bieden van voorzieningen voor zieken en ouderen en dergelijke. Kortom, de eigen autonomie waarmaken”, zo voert zij aan.

