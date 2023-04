AntilliaansDagblad | Nieuwe records MCB Bank

In 2022 winstgroei tot 165 miljoen en balanstotaal richting 10 miljard

Willemstad – Nadat de MCB Groep eind 2021 het balanstotaal van 9 miljard gulden was gepasseerd, is de grootste bank van de Dutch Caribbean hard op weg naar 10 miljard aan activa. Ultimo 2022 stond de stand op 9,7 miljard.

Dit komt door een groei van het balanstotaal van de MCB Groep met 378 miljoen gulden (4 procent); met name als gevolg van de toename in ‘deposito’s van cliënten’ met 262 miljoen (3 procent) tot 8,3 miljard aan spaargelden en andere tegoeden van rekeninghouders.

F01 MCB Rooi Catootje night DushiDat meldt Maduro & Curiel’s Bank vandaag in verband met de publicatie van de jaarcijfers over 2022. De ‘bankreus’, actief op alle zes de eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk, blijft groeien en in hoog tempo. Dat geldt ook voor de winst.

Het nettoresultaat na belastingen groeide met maar liefst 52 miljoen gulden (46 procent) tot een record van 165 miljoen. Deze toename komt vooral door drie factoren, zo legt de MCB-directie uit: de stijging van de dollarrentetarieven door de Amerikaanse Fed; de enorme groei van het toerisme; en naar eigen zeggen ‘de sterke gezondheid/kwaliteit van onze cliënten en gerelateerde leningenportefeuille’.

De bankgroep wordt vanuit het hoofdkantoor op Curaçao geleid door ceo Lionel ‘Chicu’ Capriles en de directeuren Bill Said en Michael de Sola. ,,De inkomsten die in onze jaarrekening worden vermeld, zijn afkomstig van zowel lokale als internationale activiteiten. Terwijl bepaalde sectoren in 2022 nog altijd moeilijke tijden doormaakten, hadden vele bedrijven in de toeristische, horeca- en verwante sectoren een recordjaar met hogere volumes en prijzen. Een trend die in het eerste kwartaal van 2023 is voortgezet.”

Deze toenames, aldus het management, werden vooral veroorzaakt door het groeiend toerisme uit Noord- en Zuid-Amerika, wat volgens de MCB-top op Curaçao mede te danken is aan de opening van Sandals Resort in 2022 en de toenemende marketing door de toeristenbureaus voor die gebieden.

,,Na de afname van de renteinkomsten in 2020 en 2021, was de verhoging van de rentetarieven door de Fed in 2022 de belangrijkste oorzaak voor de 36 miljoen (14 procent) toename van onze ‘netto-renteinkomsten.” De ‘netto-baten van honoraria en commissies’ en de ‘inkomsten uit valutatransacties’ namen eveneens toe: met respectievelijk 9 miljoen (8 procent) en 12 miljoen (26 procent); vooral door de stijging in volumes van transacties met debit- en creditcards veroorzaakt door de groei in het toerisme.

Door al deze factoren zijn de operationele inkomsten van MCB vorig jaar met 57 miljoen (14 procent) toegenomen, terwijl de operationele kosten relatief gelijk bleven vanwege het positieve resultaat in de ‘kosten van kredietverliezen’.

De toename in salarissen en andere personeelskosten met 16 miljoen (9 procent) in 2022 was te danken aan maatregelen genomen in 2020 en 2021, met gerelateerde eenmalige afnames in de voorziening voor premies ziektekosten na pensionering.

Begin 2023 heeft het management van de MCB besloten om per 1 mei aanstaande de spaarrentes in de meeste van de markten met een half procent te verhogen – ‘mede door de verbeterde economische omstandigheden, de stijgende rentetarieven en om de steun en succes te delen met onze cliënten en gemeenschappen’.

De cijfers betreffen de geconsolideerde jaarrekening en bevat alle activiteiten. De jaarcijfers werden gecontroleerd door de EY-accountants op Curaçao. Op alle eilanden en in elk van de zakelijke, particuliere en overige klantengroepen zijn de deposito’s toegenomen en de leiding is naar eigen ‘zeer dankbaar voor het vertrouwen dat onze cliënten hebben in onze MCB Groep’. ,,Het management van de bank, samen met alle medewerkers, zijn zeer bewust van de verantwoordelijkheid aan onze vele stakeholders en specifiek onze deposanten om deze fondsen op verantwoorde wijze te investeren.”

Het eigen vermogen van de bankgroep groeide 8 procent tot – eveneens – een record van 1,2 miljard. Deze sterke vermogenspositie is volgens de directie ‘een afspiegeling van de verantwoordelijke wijze van managen en van onze rol in de gemeenschap zoals bepaald door de raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC).

Leningen groeien tot 4,4 miljard

MCB zag in 2022 de leningen(portefeuille) en voorschotten aan cliënten toenemen met 147 miljoen (3 procent) tot 4,4 miljard. Samen met de RvC en haar kredietcommissie controleert het management de kredietrisico’s van de bankgroep op continue basis om zorg te dragen dat de kredietportefeuille goed gediversifieerd blijft naar cliënt(soort), grootte, looptijd, risicoprofiel en bedrijfstak.

,,Onze portefeuille van ‘particuliere cliënten’ nam toe met 62 miljoen (3 procent), vooral dankzij hypotheekleningen, terwijl de portefeuille van ‘zakelijke cliënten’ een stijging van 86 miljoen (4 procent) liet zien.” Met de verbeterde economieën is ook de kwaliteit van de portefeuille verder verbeterd en blijft deze gezond met een verdere daling van de voorziening voor verwachte kredietverliezen met 31 miljoen.

Terug naar de deposito’s (gelden die klanten bij MCB aanhouden): ruim de helft van de deposito’s (54 procent) is gebruikt voor het financieren van lokale bedrijven en particulieren in lokale gemeenschappen. ,,Zoals wij door de jaren consequent hebben gedaan en in de toekomst zullen blijven doen, is het resterende deel van de deposito’s op verantwoorde en conservatieve wijze belegd in zeer liquide en laag risico ‘beleggingen’ (1,5 miljard), geplaatst bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) of de Centrale Bank van Aruba (CBA) en bij grote internationale banken in ‘liquide middelen en tegoeden bij banken’ voor 3,5 miljard.”

Vanwege de stijgende inflatie heeft de Fed (Centrale Bank van de Verenigde Staten) vorig jaar de dollarrente verhoogd naar niveaus die in decennia niet zijn voorgekomen; dat had in het geval van de MCB een positieve invloed op onze inkomsten uit beleggingen vergeleken met de lage inkomsten in voorgaande jaren.

Bron: Antilliaans Dagblad