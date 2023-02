AntilliaansDagblad | ‘Meertaligheid steeds populairder’

Professor motiveert om nog een stapje verder te gaan

Willemstad – De meertaligheid binnen scholen op Curaçao wordt steeds populairder. Dat is gebleken uit de onderwijsconferentie die onlangs door de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) werd georganiseerd met als titel ‘Taal durven doen’. Maar eigenlijk moet er geen sprake zijn van ‘meertaligheid’ in het onderwijs maar van ‘meertalig onderwijs’, zo is uit de doeken gedaan door de keynote speaker en taalexpert uit Nederland professor Juana Duarte.

Een stapje verder dus. Zij pleitte ervoor dat Curaçao beweegt van meertaligheid in het onderwijs naar meertalig onderwijs. ,,Dat betekent bijvoorbeeld dat tweetalig onderwijs (TTO) voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het betekent ook meer talenbewust lesgeven, meertaligheid in de zaakvakken, en kritisch vreemdetalenonderwijs. Tenslotte raadde zij schoolteams aan om na te denken over visies en ideologieën van taalonderwijs”, zo wordt door VPCO uitgelegd.

F07 Meertaligheid populairder 2Vooralsnog is er op Curaçao sprake van meertaligheid en blijkt uit de praktijk dat dit onderwerp steeds populairder wordt. Zo gaf Maghalie van der Bunt-George, algemeen directeur van de VPCO, aan dat de Albert Schweitzer havo/vwo dit jaar officieel Tweetalig Onderwijs (TTO)-gecertificeerd is door Nuffic. Ook is de vereniging dit schooljaar begonnen met vroeg vreemdetalenonderwijs (Engels) bij de kleuters op de Marnix school en met tweetalige stromen bij het Marnix College en het dr. Albert Schweitzer College. ,,De ervaringen daarmee tot nu toe zijn positief. Op de scholen van VPCO blijft het Papiaments ook zeer belangrijk, naast het Engels en het Nederlands”, aldus Van der Bunt-George.

De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) heeft tijdens de conferentie stilgestaan bij het taalbeleid van de overheid. ,,Ook daarin staat het streven naar en de aandacht voor meertaligheid centraal”, aldus een verslag van de bijeenkomst. Van Heydoorn benadrukte de belangrijke rol van de moedertaal, die voor het merendeel van de leerlingen op Curaçao toch het Papiaments is.

Een ander voorbeeld is van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) dat onlangs bekend maakte dat volgend schooljaar het St. Antonius College start met twee Engelstalige klassen vanaf groep 1. Bij de havo-vwo-school van Skaih, waarin in het Papiaments en Engels lesgegeven wordt, zijn voor het eerst diploma’s uitgereikt van de Caribbean Examinations Council (CXC).

VPCO stelt dat de vereniging de afgelopen tijd welbewust aandacht heeft besteed aan het doorontwikkelen van haar taalbeleid. ,,Wij leven in een meertalige samenleving en VPCO ziet meertaligheid als een belangrijke kans. De conferentie had dan ook als doel om meer bewustzijn te creëren voor de rijkdom van meertaligheid, en hoe we die kunnen adresseren in ons onderwijs”, zo is gemotiveerd.

Naast de aanwezigheid van gouverneur Lucille George-Wout en de minister waren ook parlementariër Steven Croes, principalen van andere schoolbesturen en een groep onderwijsexperts uit Nederland aanwezig. ,,Deze laatste groep was op Curaçao voor een inspiratiereis, om te leren hoe wij op Curaçao met meertaligheid omgaan”, aldus VPCO.

Professor Duarte is in Nederland lector meertaligheid aan de NHL Stenden, universitair docent bij de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs voor Nuffic en de Universiteit van Amsterdam. Naast haar moedertaal Portugees spreekt ze nog veel andere talen. Duarte haalde onderzoeken en ervaringen aan. Daaruit blijkt dat de beheersing van de thuistaal/moedertaal cruciaal is voor jonge kinderen. Dat geldt volgens haar zeker op Curaçao en de overige eilanden van dit deel van het koninkrijk. Volgens Duarte is de Curaçaose onderwijspraktijk nog te veel eentalig georiënteerd. En moet er dus een beweging zijn van meertaligheid in het onderwijs naar meertalig onderwijs.

Bron: Antilliaans Dagblad