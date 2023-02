AntilliaansDagblad | Larmonie bijt van zich af

Gepeperde brief PNP-minister aan Silvania

Willemstad – Dat er meer spanningen zijn tussen coalitiepartners MFK en PNP, blijkt wel uit een gepeperde brief die minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (tevens partijleider PNP) onlangs naar collega-minister Javier Silvania (MFK) stuurde.

Het gaat over de overname van SVB-personeel door de Ontvanger en over beheersmaatregelen voor het SVB-schommelfonds. Uit verschillende passages van de brief wordt duidelijk dat Larmonie not amused was over de brief die zij op 18 januari van Silvania ontving.

Het meest duidelijk wordt dit ten aanzien van het deel waarbij Silvania stelt dat de overgang van SVB-personeel naar de Landsontvanger ‘haar doel voorbijschiet’, dat dit slechts ‘een verschuiving van lasten en plichten is’ en een en ander ‘zonder voorafgaande consultatie’ zou zijn gegaan.

,,Uw opmerkingen bevreemden mij”, schrijft de PNP-bewindsvrouw van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Vervolgens streept ze deze opmerkingen van de Financiënminister weg, onder andere met de stelling dat er wel degelijk ‘efficiencyvoordelen worden behaald’. ,,Er is onmiskenbaar consultatie en besluitvorming hieraan voorafgegaan en het is niet zoals u wilt doen overkomen een simpele verschuiving van lasten en plichten.”

Mocht de MFK-minister – binnen het kabinet de vertrouweling van zijn partijgenoot premier Gilmar Pisas – in dit stadium toch nog wensen terug te komen op het reeds goedgekeurde plan van aanpak beheersmaatregelen schommelfonds, dan zal dat door hem ‘bespreekbaar gemaakt moeten worden’. Aldus Larmonie.

Daarbij kunnen de ‘reeds lang besproken en geuite voornemens’ met betrekking tot de concentratie en consolidatie van het personeel belast met invorderingsactiviteiten bij de Ontvanger – zoals Silvania zelf stelt, aldus Larmonie – ‘opnieuw onderhandeld worden’.

De overname van SVB-medewerkers is onderdeel van het plan van aanpak beheersmaatregelen, wat volgens de SOAW-minister is gebaseerd op besluiten van de ministerraad van juli 2021; vervolgens in oktober dat jaar aangeboden aan de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO, de voorganger van wat het Coho-orgaan had moeten worden) en positief beoordeeld door het College financieel toezicht (Cft).

Uitgangspunt was en is om de inning en invordering van belastingen en sociale premies te concentreren bij de Belastingdienst; iets wat al sinds 2013 de bedoeling is. Dit ter wille van efficiëntie, een één-loketbenadering en effectievere inzet van het personeel ten behoeve van meerdere middelen tegelijkertijd. Larmonie kan de opmerking van de minister van Financiën – dat er geen sprake kan zijn van overname van de werkgeverslasten voor de uitvoering hiervan door de Ontvanger – ‘niet plaatsen’.

Wat de SOAW-minister betreft worden de beheersmaatregelen ‘onverkort uitgevoerd’. Echter, al maanden is aan de voortgangsrapportages te zien dat hierin vertraging is opgetreden; dat komt voornamelijk, schrijft Larmonie, omdat de regering en de Staten zelf de aangepaste wetten nog moeten vaststellen.

Vervolgens maakt ze een opmerking die rechtstreeks slaat op Silvania, namelijk het niet meer doorvoeren van de inkorting op de arbeidsvoorwaarden overheidsgelieerde entiteiten met 12,5 procent. ,,En belangrijk onderdeel van de besparingen voor de bvz (basisverzekeringziektekosten) is hiermee weggevallen, circa 18 miljoen gulden op jaarbasis.”

Ook opmerking over GMN-minister

Ook een andere MFK-minister, Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, wordt via Silvania aangesproken: een ander belangrijk onderdeel van de beheersmaatregelen ter verlaging van de kosten van het bvz-fonds vormen namelijk de pakketbeperkingen (waaronder het niet vergoeden van ‘over-the-counter’ geneesmiddelen) en tariefsverlagingen zoals neergelegd in het concept Landsbesluit Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten. ,,De verantwoordelijkheid voor die effectuering van deze maatregelen ligt primair bij de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.”

Een afschrift van de brief ging naar premier Pisas; minister Pietersz-Janga; minister Ornelio Martina (partijgenoot van Larmonie); het Cft; directeur Philip Martis van de SVB; liaison voor Curaçao van de TWO Michiel van der Veur; en Landsontvanger Alfonso Trona.

Bron: Antilliaans Dagblad