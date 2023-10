Extra | Journaal 30 oktober 2023

Willemstad – Consumenten kunnen voordat ze boodschappen gaan doen de app Mi Pòtmòni (Mijn portemonnee) raadplegen voor de voordeligste prijzen.

De prijzen die de verschillende supermarkten, toko’s en minimarkten hanteren staan in de app die afgelopen vrijdag door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is gelanceerd. MEO wil daarmee consumenten helpen prijsbewust te shoppen.

Gebruikers kunnen in drie talen producten zoeken op naam, per categorie of per winkel. De foto van het product verschijnt vervolgens in beeld met de bijbehorende specificaties, waaronder gewicht. Gebruikers kunnen ook prijzen vergelijken. In één oogopslag is te zien waar het product het voordeligst verkrijgbaar is. Daarnaast kunnen gebruikers ook een boodschappenlijst aanmaken in de app.

Vooralsnog worden slechts de tarieven van supermarktartikelen gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de app in de toekomst wordt uitgebreid. De app is up-to-date. MEO werkt regelmatig de prijzen bij. Ook kunnen gebruikers tips aandragen voor het verbeteren van de app via [email protected] of WhatsApp +59995621444.

Mi Pòtmòni is te downloaden via onderstaande website of via Google Play. Apple-gebruikers moeten nog even wachten. De iOS-versie is in ontwikkeling.

https://mipotmoni.meo.cw/

Bron: Antilliaans Dagblad