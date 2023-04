AntilliaansDagblad | KvK twijfelt aan Landspakket

‘Het opbouwen van veerkracht is geen duidelijk doel’

Willemstad – De KvK is bezorgd over de uitvoering en doeltreffendheid van de hervormingen, en ook over het tempo ervan. Dat blijkt uit een speech van de voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), Billy Jonckheer, tijdens een onlangs gehouden ‘business dinner’.

Met het Landspakket en de Onderlinge Regeling (OR) blijft onzekerheid de boventoon voeren, zo is naar voren gebracht. Het blijft voor de KvK onduidelijk of de hervormingsplannen ook echt zullen leiden tot economische groei. Jonckheer merkt op dat bij het Landspakket en de hervormingsplannen de private sector niet betrokken is geweest. Daarnaast moeten de hervormingen uit het landspakket leiden tot veerkracht, maar nergens staat gedefinieerd wat veerkracht inhoudt of wat daarmee bedoeld wordt. Ook is niet duidelijk welk doel nulmetingen hebben.

,,Hervormingen zijn zeker geen doel op zich. Het zijn slechts middelen om een bepaald doel te bereiken. Theoretisch gaat het land er in ons geval vanuit dat veerkracht het doel is, maar deze veronderstelling wordt niet gestaafd door enig meetbaar resultaat.

In ons geval worden vermoedelijk hervormingen doorgevoerd om veerkracht te kunnen opbouwen. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Aangezien veerkracht niet persé een resultaat is van hervormingen, kan men zich afvragen waarom deze hervormingen niet specifiek gericht zijn op economische en sociale ontwikkeling”, aldus Jonckheer.

En, zo vervolgt hij: ,,Nulmetingen lijken te wijzen op een herverdeling van schaarste, waardoor onze levensstandaard in feite wordt verlaagd. Waar zijn onze ambities?”

Want, zo benadrukt de voorzitter, Curaçao heeft economische groei en ontwikkeling nodig. Er is al twintig jaar sprake van geen groei en lage productiviteit met grote gevolgen voor het welzijn van de gemeenschap. Jonckheer: ,,Zonder economische groei is er geen geld om te doen wat gedaan moet worden om niet alleen de economie maar ook onze bevolking te laten groeien, wat dringend nodig is.”

Belangrijk is volgens hem om te focussen op productieve en duurzame groei. Daarbij moet de vraag gesteld worden ‘wat voor een economie willen we?’. ,,Dit vereist een richtinggevend beleid, waarbij acties kunnen worden ondernomen die passen binnen dat ontwerp voor de toekomst”, zo wordt uitgelegd. ,,Het impliceert ook dat alle belanghebbenden deze richting onderschrijven. In 2018 heeft de Kamer een rapport uitgebracht, ‘Ban Sembra awe pa Kosechá mañan’.

In dat rapport identificeerden we vijf pijlers voor de nieuwe Curaçaose economie die we volgens ons serieus moeten overwegen. Het zijn toerisme, logistiek, internationaal onderwijs, informatie technologie en de financiële sector.” Ook de gezondheidssector biedt kansen, zo geeft Jonckheer als voorbeeld.

,,De KvK heeft een plan uitgewerkt voor een nieuwe activiteit, namelijk ‘een pensioneringsgemeenschap’, waarbij Curaçao zich richt op welgestelde personen uit de Verenigde Staten (VS), Canada, Nederland en België. Tijdens het project zullen bouwvakkers en ontwikkelaars nodig zijn. Zodra het project is voltooid, zal er behoefte zijn aan werkgelegenheid op hoog niveau op het gebied van ondersteunend personeel, verpleging en management.

Naast deze directe effecten zijn er tal van indirecte effecten die van invloed zullen zijn op diverse bedrijfstakken, zoals toerisme, bouw, onroerend goed, onderwijs, elektriciteit, detailhandel, financiën en landbouw. Dit soort projecten vereist hoge servicenormen. Het is aan ons, zowel de overheid als de particuliere sector, om die waar te maken.” De voorzitter besluit zijn voordracht met de leuze: ‘I would say that the secret of getting ahead, is getting started’ of vrij vertaald ‘niet meer denken maar doen’.

