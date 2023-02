AntilliaansDagblad | KLM: Eind april vaker naar Hato

Zomerschema 2023 zelfde als pre-corona in 2019



Willemstad – KLM vliegt vanaf 22 april voor enige tijd tien keer per week op de route tussen Schiphol en Hato.

Naast de bestaande dagelijkse vlucht Amsterdam-Curaçao met de Boeing 777-300 wordt dan aanvullend in eerste instantie non-stop de Airbus 330-200 ingezet, later gevolgd door afwisselend de B777-200 en de grotere B777-300.

,,In de periode 26 maart 2023 tot en met 27 oktober 2023 vliegt KLM dezelfde dienstregeling als in 2019, vóór de coronacrisis”, zegt Dirk Buitelaar, manager voor KLM op Curaçao. Vanaf 6 juli tot en met 3 september heeft KLM tien vluchten per week op Curaçao in de planning staan.

In de overige weken worden er dagelijkse vluchten met het grootste vliegtuigtype (de Boeing 777) tussen Schiphol en Curaçao aangeboden. ,,Dit zijn minder vluchten dan in 2022, toen de wereld grotendeels niet open was voor internationale reizigers en de vraag naar vliegreizen naar Curaçao uitzonderlijk hoog was. Die situatie is zich nu aan het normaliseren, wat voor KLM reden is om vol vertrouwen terug te keren naar het vliegschema van voor de coronacrisis.”

In het laatste deel van vorig jaar ontstond er vooral in de toeristische sector van Curaçao ophef en ongerustheid over het schrappen van ‘de tweede dagelijkse vlucht’ ofwel de ‘double daily’. Dat had volgens KLM te maken met de capaciteitsverwerkingsproblemen op luchthaven Schiphol, maar ook KLM zelf kampte met onder meer verlate levering van onderdelen.

De Curaçaose toeristenbranche kwam in het geweer en ook vanuit de regering-Pisas, onder wie minister Ruisandro Cijntje (PNP) van Economische Ontwikkeling, werd actie ondernomen. Het mocht niet baten, zeker op dat moment niet. Vanaf maart zou er weer vliegtuigcapaciteit en daarmee stoelen beschikbaar komen.

Intussen is de daling van het aantal arriverende toeristen vanuit Nederland te zien. In de maand december 2022 zelfs een kwart minder (25 procent): slechts 17.958 bezoekers versus 24.064 in dezelfde maand in 2021. November registreerde volgens cijfers van toeristenbureau CTB vanuit Nederland een krimp met 19 procent. In januari 2023 zette deze trend door, met een daling van 16 procent.

Onder andere InsideFlyer berichtte al eerder dat KLM een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd voor het zomerschema van 2023. ,,Deze nieuwe dienstregeling gaat op 25 maart 2023 van start. Het gaat met name om de samenvoeging van bestemmingen, maar ook om veel toestelwijzigingen”, aldus de site toen.

Voor Curaçao komen er pas vanaf 22 april extra frequenties bij, gevolgd door 25, 27 en 29 april plus op 2, 4 en 6 mei. Met de A330-200 tussen Schiphol en Hato en vice versa. De Airbus wordt daarna niet meer ingezet op Curaçao.

Per 3 juli vliegt KLM tien keer per week: zeven keer met de B777-300 en driemaal met de B777-200. Vanaf 4 september tot 16 oktober wordt dat weer éénmaal per dag met de B777-300. Op 17, 19, 21, 24, 26 en 28 oktober komt er weer een extra vlucht bij (met de B777-200). Per 28 oktober stapt KLM over naar het winterprogramma.

In een korte reactie zegt voorzitter Hans Slier van de Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) te weten dat KLM vanaf april tijdelijk naar tien frequenties per week gaat. Hij voegt eraan toe dat dit er vorig jaar, in 2022 in het laagseizoen, elf per week waren.

,,KLM heeft helaas nog steeds te maken met de operationele beperkingen op Schiphol, de krappe arbeidsmarkt in Nederland, de geopolitieke situatie in Oekraïne en Rusland en de global supply-chain problematiek, wat een impact blijft hebben op het netwerk van KLM”, aldus Buitelaar.

Hij wijst er verder op dat KLM-partner Copa in de zomer dagelijks tussen Curaçao en Panama vliegt, waar een aansluiting mogelijk is op de KLM-vlucht van Panama naar Amsterdam.

Samen met TUI bedient KLM vooral de Nederlandse toeristenmarkt. Daarnaast vervoeren de beide maatschappijen bezoekers uit onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Italië en andere Europese landen. Toeristen uit België konden lange tijd met Air Belgium vliegen, maar deze kleine maatschappij gaat na de eerste week van maart stoppen.

Naar Aruba en Bonaire vliegt KLM in de periode 26 maart tot en met 27 oktober 2023 ‘dezelfde dienstregeling als het huidige winterschema’, te weten een dagelijkse combinatievlucht. Deze worden in de zomerperiode vijf keer per week uitgevoerd met de Airbus A330-300 en twee keer per week met de A330-200 in plaats van de Boeing 777. In dezelfde periode vliegt KLM drie keer per week met de Airbus A330-200 naar Sint Maarten, in combinatie met Port of Spain, Trinidad.

