FD | Waar was het toezicht bij Ennia, en waarom bood Nederland hulp?

Willemstad – Er zijn andere landen die lonken naar het ontwikkelen van een online gamingsector en inspringen op de negatieve publiciteit rond de concept-Landsverordening op de kansspelen (LOK) op Curaçao.

Zo anticipeert het eiland Anjouan (deelstaat van de Comoren) al op de LOK-wetgeving. ,,Het land is uit het niets opgekomen en heeft geen lokale substance-eisen”, zo legt Glenn Rellum uit van trustkantoor Decc, die gisteren in de Staten een technische briefing gaf namens de Stichting Unie Trustkantoor Curaçao.

In de nieuwe Curaçaose wetgeving worden de eisen aangescherpt zoals kostprijzen voor starters in de gamingsector en de verplichting een kantoor te houden op Curaçao met ten minste één persoon in dienst. Maar ook het Canadese Kanawake zonder substance-eisen en Costa Rica waar met crypto betaald kan worden, zijn gevreesde kapers op de kust. Sterker nog, zo voert Rellum aan: ,,Andere jurisdicties zoals Anjouran en Isle of Man bieden openlijk hun licenties aan met leuzen als ‘De Curaçaose Gambling-sector is onzeker dus kom bij ons voor een licentie’. En daarmee loopt Curaçao het risico om naar schatting 400 van de 1.000 licentiehouders te verliezen. Met een verlies van 200 directe en 300 indirecte banen, zo is in de Staten aangevoerd.

Een ander gevaar is het onderbrengen van de licentiehouders bij de Gaming Control Board (GCB). Volgens Rellum is er te weinig expertise en mankracht bij de GCB aanwezig en worden taken uitbesteed aan concurrerende jurisdicties zoals Malta en Georgië, landen die zelf belangen hebben in de sector. ,,Uitbesteding zal onverhoopt leiden tot oneerlijke concurrentie. Buitenlanders mogen ons wel hier komen opleiden, maar het werk zelf moet niet naar het buitenland gaan”, zo wordt dan ook met klem aangevoerd.

Een ander gevaar is dat de GCB straks de sublicenties gaat afgeven voor een veel te hoog bedrag. Rellum berekent dat dit bedrag met 400 procent is gestegen van 22.500 gulden naar 120.000 gulden. De vraag kan opgeworpen worden waarom Curaçao niet zulke hoge prijzen kan vragen en Malta of Isle of Man wel? Daarover wordt in de Staten uitgelegd dat Malta het voordeel heeft als land binnen de Europese Unie de sublicentiehouders een Europese bankrekening te kunnen bieden. Isle of Man is als Engelse jurisdictie bekend om de strenge controle waardoor het eiland veel vertrouwen geniet. Curaçao moet het dus hebben van de lagere kosten om de concurrentie aan te kunnen, zo wordt aangevoerd.

Tot nu toe profiteert Curaçao hiervan want, zo blijkt, Curaçao is sterk in de uitgifte van online gambling-vergunningen en heeft hier 40 procent van het wereld-marktaandeel in. Een groot deel bestaat uit starters. ,,En de LOK wil nu juist deze starters strenger aanpakken, waardoor zij nu andere opties onderzoeken”, aldus de spreker in de Staten.

‘LOK wet verhoogt het risico op witwassen’

Een ander punt dat Rellum aanvoert is dat binnen de LOK de rol van trustkantoren verkleind wordt.

“Trust kantoren zullen blijkbaar niet meer nodig zijn voor het beheer van (buitengaatse) Curaçaose online gaming entiteiten. Blijkbaar zullen ook derden zonder een trustvergunning het management van Curaçaose operator kunnen gaan voeren. Dat zal ook gelden voor de zogenaamde key-persons die de concept LOK wetgeving voorschrijft. Dit is niet wenselijk omdat niet door de CBCS gescreende en gelicentieerde personen online gambling operators zullen gaan managen vanuit Curaçao. Dit verhoogt het risico op witwassen.” zo voert Rellum aan.

Kortom, zo is de boodschap, als de LOK doorgevoerd wordt is dat desastreus voor de online gaming sector en de spin-off die deze sector heeft op Curaçao. Het gaat dan om werk gelegenheid, inkomsten, betrokkenheid van verschillende beroepsgroepen en inkomsten voor het land.

Op dit moment hebben 300 personen direct een baan in deze sector met midden en hogere inkomens van tussen de 5.000 en 9.000 gulden per maand. Zij betalen loonbelasting, sociale premies, en hypotheek en auto lening. Indirect hebben notarissen, advocaten, accountants, fiscalisten en trustkantoren werk in deze sector er komen deviezen binnen en belasting inkomsten.

Belangrijk op Curaçao is dat de trustkantoren het management voeren voor de buitenlandse vergunninghouders die hier op het eiland een NV of BV hebben opgericht, maar dan weer een notaris bij betrokken is, maar ook een instelling als de Kamer van Koophandel (KvK) en accountants die de jaarrekeningen moeten controleren.

Dit alles wordt gescreend door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De stichting vreest voor verliezen van een belangrijke sector voor Curaçao. En die vrees is gegrond, aldus Rellum.

De stichting komt ook met een advies. Zo zou het invoeren van de substance eisen geforceerd over een periode van drie jaar ingevoerd kunnen worden en pas bij het bereiken van een bepaalde omzet of winst kan dan de eis gesteld worden van een huisvesting en lokale key-person. Ook kunnen er betere afspraken gemaakt worden met de trustkantoren die de taken kunnen behouden en dan nieuwe licentiehouders bijvoorbeeld onder de GCB komen te vallen.

Bron: Antilliaans Dagblad