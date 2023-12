Nu.cw | Donaties ‘Iedereen een kerstcadeau’ blijven binnenkomen

Ook de vloot wordt vervangen



Willemstad – Met drie nieuwe bestemmingen in Venezuela en een vervanging van de vloot, door de wetlease van twee nieuwe vliegtuigen, in het vooruitzicht, verwacht Jetair-directeur Edward Heerenveen een positief 2024 tegemoet te gaan.

In een gesprek met het Antilliaans Dagblad vertelt hij dat de Curaçaose airline, die in handen is van Antonio Ribeiro, vergevorderde plannen heeft voor het uitbreiden van haar routenetwerk naar Venezuela. Zo ver gevorderd zelfs dat alle vergunningen en andere formaliteiten volgens Heerenveen al rond zijn. Begin komend jaar verwacht hij van start te kunnen gaan met de nieuwe routes naar Valencia, Barquisimeto en Las Piedras. Vooralsnog gaat Heerenveen uit van een frequentie van twee vluchten per week naar iedere Venezolaanse destinatie.

Op de vraag van welke doelgroep Jetair het op deze routes vooral moet hebben, is het antwoord van Heerenveen: ,,Zakelijk en toeristisch verkeer. Daarnaast zullen er ook chartervluchten beschikbaar zijn.”

Ook de eilanden Bonaire en Aruba worden toegevoegd aan het Jetair-netwerk, dat momenteel al bestaat uit de bestemmingen Medellín, Suriname, Sint Maarten en Kingston, Jamaica.

Het enige dat nog ontbreekt om van start te kunnen gaan, is een vliegtuig, maar ook dat duurt niet lang meer. Heerenveen vertelt: ,,Speciaal voor de korte vluchten, naar Aruba, Bonaire en het Venezolaanse vasteland, waren we specifiek op zoek naar een propellervliegtuig.” Na eerst een ATR-toestel overwogen te hebben, is de keus gevallen op een Saab 340B. Dit vliegtuig heeft twee propellers, ruimte voor 34 passagiers en een maximaal vliegbereik van 1.800 kilometer.

De reden om voor deze vliegroutes niet voor een jet-vliegtuig (met een straalmotor) te kiezen, heeft alles te maken met de korte afstanden. Heerenveen legt uit dat jet-vliegtuigen na een bepaald aantal ‘cycles’ (vliegbewegingen) een safety check en onderhoud moeten ondergaan. Alleen zo’n safety check kost volgens hem al snel een miljoen dollar of meer. Economisch gezien is het daarom het verstandigst om met zo’n vliegtuig alleen relatief langere vluchten uit te voeren. Er zit dan meer tijd tussen deze prijzige verplichtingen.

Ook voor de langere afstanden komt er een nieuw vliegtuig. Heerenveen vertelt dat er een keuze gemaakt gaat worden tussen de Bombardier CRJ-700 en de Embraer 170. Volgens de directeur verschillen deze jet-toestellen vooral in kosten, en op het gebied van een aantal mogelijkheden, maar verder zijn ze grotendeels gelijkwaardig. Hoewel deze beslissing naar verwachting nog iets langer op zich laat wachten dan de beslissing over het propellervliegtuig, gaat volgens Heerenveen de kogel wel binnen enkele maanden door de kerk.

Beide in gebruik te nemen vliegtuigen zullen afkomstig zijn van een Europese leasemaatschappij, door middel van een wetlease-constructie, ook wel ACMI-lease geheten, wat inhoud dat het vliegtuig (Aircraft), bemanning (Crew), onderhoud (Maintenance) en verzekering (Insurance) inbegrepen zijn. De initiële leaseperiode zal zes maanden zijn, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens zes maanden. Tevens is er na drie maanden de mogelijkheid om het wetleasecontract om te zetten in ‘drylease’, waarbij alleen het vliegtuig wordt geleased en de airline zelf voor alle overige zaken zorgdraagt.

Tot slot heeft Heerenveen nog meer goed nieuws te melden. ,,Drie weken geleden heeft er een rigoureuze geplande audit plaatsgevonden en die heeft Jetair glansrijk doorstaan.” Tijdens zo’n extern onderzoek wordt alles tegen het licht gehouden wat betreft veiligheid, bedrijfsvoering en vooral het voldoen aan de draaiboeken, zoals die in de luchtvaart gelden voor zowel de piloten als voor onderhoudsmonteurs. Doordat deze audit positief uitpakte, is het Air Operator Certificate (de vliegvergunning) van Jetair weer met een jaar verlengd.

Bron: Antilliaans Dagblad