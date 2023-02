AntilliaansDagblad | ‘Isla overstijgt politiek’

Osepa: Alles wat niet over CPR gaat is niet relevant



Willemstad – De heropening van raffinaderij Isla staat boven de politiek en alle tumult die niet gaat over wat er nu allemaal speelt rond Caribbean Petroleum Refinery (CPR), is niet relevant. Dat is vrij vertaald de mening van Statenlid Sheldry Osepa (PNP) over de hele discussie dat hij, samen met partijgenoot Gwendell Mercelina, vóór een motie gestemd heeft die ingediend is door de oppositie.

,,Ik draai mijn mening niet bij voor wat betreft CPR. Niet omdat een motie van de oppositie komt, kan PNP daar niet mee akkoord gaan. MFK-partijleider Amerigo Thodé is van tevoren geïnformeerd over de motie en onze positie daarin. Ik begrijp het ongenoegen niet binnen de coalitie. Het gaat namelijk niet om mij, maar om die 3.000 sollicitanten waarbij valse verwachtingen gecreëerd zijn, het overnameproces dat nu spaak gelopen is en de economische ontwikkeling die blijft hangen. Het gaat om vervalsingen goed voor miljoenen guldens”, aldus Osepa bij TVDirect. ,,Daar gaat het om.

En nu is Sheldry ineens het probleem? Sheldry is niet het probleem”, zo klinkt verontwaardigd. Hij geeft aan dat hij staat voor transparantie en duidelijkheid. Dus als een motie hierover gaat, kan het niemand verbazen en overvallen dat hij hiermee instemt.

,,Want wie kan hier ooit tegen zijn? Als ik de motie zie, dan gaat het over het steunen van het traject om tot een operator te komen. Verder onder andere dat de regering moet onderzoeken wat de exclusiviteit is van CPR. En dat de contracten van Refineria di Kòrsou (RdK) en CRU verlengd moeten worden.”

Mercelina voegt hier nog aan toe: ,,De motie is uiteindelijk niet aangenomen, dus waarom zoveel discussie? En als twee van de dertien coalitiegenoten met de oppositie meestemmen, waarom moeten dan negen leden (van de MFK) daar onzeker over worden?”

Bij de stemmotivering in de Staten stelt Osepa nog het moeilijk te vinden alleen te staan, maar dat hij zijn ogen niet kan sluiten voor de realiteit. ,,We moeten staan voor wat correct is. Curaçao kan de ogen sluiten maar de hele wereld kijkt naar ons. Omdat er een stelletje ‘crooks’ met valse documenten op de proppen is gekomen.”

Ondertussen hebben de politieke partijen onderling een mediastilte afgesproken.

Bron: Antilliaans Dagblad