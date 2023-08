AntilliaansDagblad | Inclusie voor CIC

Ziekenhuisvergunning om wachtlijsten te bestrijden

Willemstad – Na 24 jaar heeft de Pain Clinic/Curaçao Cosmetic Center, die nu te boek staat als Curaçao International Clinic (CIC), eindelijk een ziekenhuisvergunning gekregen.

Gisteren zetten de minister van Gezondheid, Javier Silvania (MFK) en eigenaar Pascal Sahoury hun handtekening onder de vergunning. Volgens de minister kan de kliniek helpen bij het verlichten van de druk op de lange wachtlijsten in de gezondheidszorg.

De kliniek heeft volgens de minister een ultramoderne operatiezaal en heeft zich de afgelopen jaren bewezen. De huidige vergunning van Curaçao Cosmetic Center biedt geen mogelijkheid om patiënten buiten het gebied van de cosmetische geneeskunde te behandelen. Ook mag de kliniek momenteel geen patiënten langer dan 24 uur opnemen. Daardoor blijft het potentieel van de kliniek onbenut. Terwijl de CIC over voldoende faciliteiten van goed niveau beschikt om op korte termijn met benodigde uitbreiding ASA-1 en ASA-2 verantwoordelijke patiëntenzorg te kunnen bieden.

In de ministeriële beschikking wordt duidelijk gesteld dat het noodzakelijk is dat de continuïteit van de ziekenhuiszorg voor patiënten op Curaçao zo veel mogelijk gegarandeerd blijft. ,,Het huidige aanbod van ziekenhuiszorgcapaciteit is al enige tijd onvoldoende met als gevolg sinds enkele jaren bestaande, aanhoudende en toenemende lange wachttijden voor poliklinische en klinische medisch specialistische zorg op Curaçao waardoor de continuïteit van de patiëntenzorg in het geding is gekomen.”

De Inspectie voor de Volksgezondheid acht het noodzakelijk om de capaciteit van de poliklinische en klinische diagnostische zorg en de behandelcapaciteit te verhogen teneinde de wachtlijsten voor poliklinische en klinische medische en specialistische zorg binnen acceptabele grenzen terug te brengen en te houden, aldus de ministeriële beschikking.

De net getekende ziekenhuisvergunning stelt CIC in staat om ziekenhuiszorg voor ASA-1- en ASA-2-patiënten te bieden. De particuliere kliniek mag dus geen patiënten behandelen die mogelijk directe toegang nodig hebben tot zorg op een intensive care en/of medium care-afdeling of een ASA-score van 3 of hoger hebben. ASA-1-patiënten zijn normale gezonde patiënten, niet-rokers, met geen of minimaal alcoholgebruik. Een ASA-2-patiënt heeft een milde medische aandoening die onder controle is en zonder weerslag op het dagelijks functioneren.

,,Dat patiënten nu hier geholpen kunnen worden is een alivio voor het Curaçaose volk”, zei Silvania die de ondertekening live op Facebook uitzond. ,,We hebben meer dan één ziekenhuis. Naast het algemene ziekenhuis CMC, is er ook het Advent-hospitaal en CIC.” De minister greep de ondertekening ook aan om zijn excuses aan te bieden voor de oneerlijke behandeling die de eigenaren in het verleden hebben gekregen. ,,Ik ben me daarvan bewust en als minister die voor inclusie staat wil ik iedereen op Curaçao ‘a fair chance’ geven.” Silvania zei wars te zijn van politieke bevoordeling. ,,Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden dan moet je een vergunning kunnen krijgen. Je hoeft de minister niet te paaien (frei minister) of lid zijn van de partij van de minister om een vergunning te krijgen.”

Chris Peterson die de CIC adviseert zei dankbaar te zijn dat de minister snel heeft ingezien dat de eigenaren van de kliniek de afgelopen jaren hard hebben gewerkt en dat Silvania ‘het onrecht’ heeft willen corrigeren.

Het ziekenhuis is van plan om nauw samen te werken met het Advent Ziekenhuis en het CMC. Advent-directeur Cynaida Panneflek, die ook bij de ondertekening aanwezig was, feliciteerde Sahoury. ,,Na zo veel jaar is het je eindelijk gelukt. Ik zie uit naar de samenwerking waarbij iedereen wordt betrokken om de bevolking te dienen.” Zelf hoopt Sahoury dat door de aanwezigheid van de kliniek ook het aantal medische uitzendingen afneemt.

Bron: Antilliaans Dagblad