Democracy now! | Thursday, January 18, 2024

JVO in teken van afscheid; Schoop vanaf vandaag nieuwe PG

Willemstad – Tijdens het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) is de wens uitgesproken een platform te creëren voor samenwerking tussen de immigratiediensten van de Nederlands-Caribische landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden.

De Arubaanse Justitieminister Rocco Tjon (MEP): ,,We hebben voorgesteld om een platform in te stellen voor de immigratiekorpsen. Dit heeft steun gekregen en een werkgroep gaat hiermee aan de slag waarna we in het volgende JVO in juni in Nederland besluiten kunnen nemen.”

Er wordt al samengewerkt door de korpschefs in een platform. Er is een presentatie gegeven van deze samenwerking die succesvol is en voorziet in een behoefte, zo is door de Curaçaose Justitieminister Shalten Hato (MFK) naar voren gebracht. ,,Zo hebben agenten uit Aruba, Bonaire en Curaçao Sint Maarten bijgestaan bij de laatste verkiezingen. Het JVO is dus belangrijk. We zijn er om elkaar te helpen en samen te zorgen voor de veiligheid in het hele Koninkrijk”, aldus Hato.

Het JVO heeft verder in het teken gestaan van afscheid. In Nederland en ook op Sint Maarten staan nieuwe regeringen op stapel en zullen de Justitieministers Franc Weerwind (D66) en Anna Richardson (NA) waarschijnlijk niet meer van de partij zijn bij de eerstvolgende JVO. Ook is afscheid genomen van de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Ton Maan. Vandaag wordt het stokje overgedragen aan Guillano Schoop, zo meldt Hato.

Hij heeft tijdens de persconferentie stilgestaan bij het succes van reizen met de identiteitskaart, de sedula. Het pilotproject leert dat meer mensen met een sedula reizen. Het is nog niet zover dat de e-gates de identiteitskaart accepteren, dus mensen moeten langs de balie. Hato: ,,We zijn bezig met een project om de e-gates te moderniseren. Er wordt voor alle eilanden in het Koninkrijk een port managementsysteem ingevoerd waardoor het migratieproces sneller kan verlopen. Ook wordt de leeftijd aangepast naar eerst 16 en later zelfs 12 jaar waardoor gezinnen met kinderen in die leeftijd ook door de e-gate kunnen.”

Tjon benadrukt nog het Arubaanse probleem van schaarste aan personeel in de justitiële keten. Er wordt met het ontwikkelingsfonds gewerkt aan versterking. Hij schetst nog de voordelen van de samenwerking tussen de politiekorpsen namelijk dat er vele cursussen, workshops en opleidingen aangeboden worden en dat het Korps Politie Aruba (KPA) het afgelopen jaar aan 40 leeraanbiedingen heeft meegedaan.

Weerwind benadrukt het belang van het JVO en de samenwerking en prijst ook de ambtenaren die hier hard aan meewerken. Hij is onder de indruk van het werk van de Kustwacht die een presentatie heeft gegeven over het aantal ongedocumenteerden, verdovende middelen en andere trends.

Hato geeft na een vraag vanuit de pers nog aan dat afgesproken is dat de kustwacht gaat groeien en dat er op dit moment personeel geworven wordt, vooral ook meer lokaal personeel. Voor wat betreft de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, legt Hato uit dat er op ambtelijk niveau een akkoord bereikt is en dat hij met de Nederlandse minister van Defensie samengezeten heeft over de extra kosten. Er liggen twee opties op tafel, of dat het geld uitgesmeerd wordt over meerdere jaren of dat de hele hap aan het einde van de periode waar het akkoord over gaat, ineens betaald wordt. ,,We moeten hier nog een addendum over tekenen”, aldus Hato.

Op een vraag hoe het nu zit met de relatie met Venezuela legt Weerwind uit dat er bilateraal verder gesproken wordt over hoe tot een oplossing te komen van de vele vluchtelingen naar de eilanden.

Tot slot is nog gevraagd naar voortzetting van het TBS-traject. Daarover legt Weerwind uit dat een werkgroep bezig is met het opstellen van een businesscase waarin ingegaan wordt op de haalbaarheid van het inrichten van een TBS-kliniek op een van de eilanden. ,,We gaan in een speciaal belegde conferentie dieper op dit vraagstuk in. Daarbij worden ook gezondheidsministers betrokken, want het gaat niet alleen over wettelijke kaders en middelen maar ook over bemensing. Een TBS raakt ook aan de gezondheidszorg.”

Bron: Antilliaans Dagblad