AntilliaansDagblad | Hoogbouw aan Spaanse Water

Willemstad – Langs de oevers van het Spaanse Water, in de zogeheten gated community Jan Sofat, zijn er plannen voor zes luxueuze appartementencomplexen.

Onder de naam Gran Çanári moeten er in totaal 24 appartementen en 4 penthouses komen, zo blijkt uit de brochure van makelaarskantoor Sotheby’s.

De komst van deze bouwwerken is formeel nog niet zeker, want er is nog geen bouwvergunning verleend. Het project zou zich momenteel in de fase ‘principebeoordeling’ bevinden. Deze fase wordt ook weleens een concept-vergunningaanvraag genoemd.

De exacte locatie van dit beoogde bouwproject, zo is te zien in de meetbrief, is gelegen tussen jachthaven Jan Sofat Marina en Kinderoorden Brakkeput. Ondanks dat er nog geen bouwvergunning is, is het bouwterrein, van ruim 8 hectare groot, wel alvast ‘schoongeveegd’ en ontdaan van de daar aanwezige mangroven. Met uitzondering van de mangroven aan de rand van het terrein, die in het water geworteld zijn. Eerder vertelde minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Charles Cooper (MFK) tegen deze krant – in een gesprek over de bouwplannen bij Westpunt – dat voor het bouwrijp maken van een terrein geen vergunning nodig is, ‘zolang je er niks op bouwt’. Mogelijk geldt voor het terrein bij Jan Sofat hetzelfde.

In de brochure wordt de nieuwe bewoners veel luxe beloofd. Zo is het interieurontwerp van de hand van de bekende Nederlandse designer Eric Kuster, komt er door middel van een boardwalk een rechtstreekse toegang tot de jachthaven, en hoeft men niet bang te zijn voor de op het eiland gevreesde black-outs, omdat er ‘100 procent generator back-up’ wordt geleverd. Als de plannen voor Gran Çanári doorgaan, lijkt het de nieuwe bewoners aan niets te gaan ontbreken.

